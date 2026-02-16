Canaryfly refuerza su compromiso con la formación y el talento canario a través de la colaboración con la ULPGC

La aerolínea Canaryfly continúa fortaleciendo su apuesta por la formación en Canarias y el desarrollo del talento joven a través de iniciativas que conectan el entorno académico con la realidad empresarial. En esta línea, la compañía ha reconocido el mejor proyecto estratégico elaborado por el alumnado del Máster de Marketing y Comercio Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, centrado en el análisis del posicionamiento de la marca y su imagen en el mercado.

La entrega del premio ha tenido lugar en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, donde representantes de Canaryfly han felicitado personalmente al equipo ganador, que, como reconocimiento, ha sido obsequiado con un billete de avión para cada uno de sus integrantes.

La directora de Marketing y Comunicación de la aerolínea, Cathaysa Santana, subrayó el valor de este tipo de colaboraciones para la compañía y para el ecosistema formativo del Archipiélago. “Hemos encontrado propuestas de gran nivel, pero el proyecto premiado destaca su profundidad analítica y su enfoque estratégico”, explicó. “El alumnado no se ha quedado en la teoría, ha aportado conclusiones prácticas que podremos aplicar en nuestra operativa diaria”, subrayó.

El trabajo comenzó el pasado mes de octubre en el marco de la asignatura Técnicas de investigación de mercados, a partir de un reto real planteado por la compañía aérea para analizar de forma integral su marca y su posicionamiento competitivo.

Durante la jornada, Canaryfly también ha agradecido la implicación del equipo docente y la confianza de la universidad en este tipo de proyectos colaborativos. “Participar en iniciativas de este tipo nos permite acercar la empresa a las aulas para que el talento canario adquiera experiencia real y cuente con más oportunidades de futuro”, concluyó Santana.

Sobre Canaryfly

Canaryfly se consolida en 2025 con más de 620.000 pasajeros transportados, apoyando el desarrollo y bienestar de los canarios y ofreciéndoles los mejores precios durante todo el año en todas sus rutas.

En enero de 2017, Canaryfly obtuvo por primera vez la prestigiosa certificación ISO 9001 para su Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 14001 para su Sistema de Gestión Medioambiental, lo que garantiza la excelencia en todos los procesos de organización y gestión de vuelos, tanto en tierra como en aire. Además, la aerolínea fue reconocida en 2018 con la Certificación OHSAS, posteriormente renovada a la ISO 45001, en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En junio de 2024 renovó la prestigiosa certificación de IATA de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA), lograda por primera vez en 2018. Esta certificación pertenece a un sistema internacionalmente reconocido para evaluar los sistemas de control y la gestión operacional en aerolíneas. El programa IOSA establece una base sólida para la cultura de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de las autoridades de aviación.

Noticias relacionadas

Canaryfly se compromete a seguir mejorando y optimizando sus recursos, reduciendo su impacto medioambiental y fortaleciendo su responsabilidad social.