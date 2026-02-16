Gáldar proyecta un área de yoga y taichi en el tramo final del Camino de Santiago de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Gáldar promueve la construcción de un espacio para practicar yoga y taichi rodeado de vegetación autóctona dentro del Camino de Santiago, antes de adentrarse en el tramo final que conduce al centro histórico de la ciudad y la iglesia. El proyecto de una nueva área de esparcimiento y deportivo en el abandonado campo de fútbol del barrio de Anzo contempla un merendero, una cancha polideportiva, un conjunto de aparatos de calistenia y una plataforma para la práctica de ejercicios de relajación, además de aparcamientos y área de juegos infantil.

La implantación del área recreativa de Anzo adquiere para el Ayuntamiento un valor añadido por situarse en el recorrido del Camino de Santiago de Gran Canaria, "funcionando como punto de descanso para los peregrinos en el tramo previo a su llegada a Gáldar". En este contexto, el proyecto municipal se justifica de esta forma tanto por su función recreativa, como también "por su contribución al itinerario cultural de escala insular que representa el Camino", además de que sus usuarios puedan disfrutar de un nuevo espacio lúdico rodeado de un entorno rural y de naturaleza.

Una de las porterías de fútbol, con el barrio en la zona alta de la montaña, en Gáldar. / LP / DLP

El lugar escogido es el antiguo campo de fútbol situado dentro de los lindes del municipio de Gáldar, localizado en el Barranco de la Furnia y entre los caminos de San Marcos y Farragú, que se encuentra en estos momentos sin uso y en estado de abandono. Tal es así, que los únicos elementos que perviven de su uso deportivo anterior son las dos porterías situadas a ambos lados de la cancha de tierra, mientras parte del terreno de juego ha sido colonizado de una forma natural por la vegetación.

Contará con zonas de sombra para las familias

El proyecto surge, según el Ayuntamiento, para "reconvertirlo en una nueva área recreativa y deportiva que permita a los vecinos de Gáldar disfrutar de un nuevo espacio de esparcimiento en la naturaleza", tomando también como referencia el éxito del área recreativa de Huertas del Rey, situado en el barranco, y que ha generado "un aumento en la demanda de este tipo de dotaciones por parte de la población".

El proyecto del área recreativa y deportiva de Anzo se ejecutará dentro de un suelo calificado de rústico de protección agraria intensiva, ya que está también rodeado de fincas agrícolas. Pero, en este caso, el suelo ya se ha destinado al uso dotacional deportivo, por lo que es compatible con el planeamiento urbanístico actual para su ejecución.

Contempla una cancha deportiva y una zona para la práctica de calistenia

La obra se delimita por varias zonas. En primer lugar, la creación de un área de esparcimiento "donde las familias puedan reunirse gracias a la ejecución de nuevas zonas de sombra" y la creación de un merendero. En segundo lugar, la dotación de un parque infantil, con la instalación de elementos fabricados con productos naturales como puede ser la madera. En otro lado de la finca irá localizada una cancha para la práctica de distintas modalidades deportivas, unido a la instalación de elementos de calistenia, que se suma a la adecuación en uno de los extremos de una plataforma para la práctica del yoga, taichi, y otros ejercicios de relajación, y la posibilidad de realizar estiramientos.

Boceto con la distribución de los espacios en este nuevo parque de ocio de Gáldar y zona de descanso dentro del Camino de Santiago. / LP / DLP

Por último, el proyecto prevé la creación de un aparcamiento para facilitar la movilidad de los usuarios. Todo ello, con un programa para la plantación de especies vegetales propias de la zona.

Tres meses en obras y 159.000 euros de inversión

La obra cuenta con un presupuesto inicial de 159.350,48 euros, y tiene un plazo de tres meses para su ejecución desde la firma con la empresa adjudicataria.

El recinto deportivo y de esparcimiento prevé la colocación de un conjunto de mesas y bancos ejecutados in situ con hormigón armado, y la misma cantidad de bancos de hormigón prefabricados. A esto se suma un aparcabicicletas para los deportistas, con una triple bancada de flexiones, una barra de equilibrio y paralelas, una barra de flexiones verticales, y una bancada de abdominales. Y dentro del parque infantil se instalarán un columpio, un equipo de multijuegos, otro de equilibrio y una torre de escalada, con una pérgola y una tirolina para los niños de más de seis años.

El concurso abierto por el Ayuntamiento de Gáldar para la contratación de la obra recoge entre las propuestas de mejora para las empresas interesadas el suministro y colocación de otras tres pérgolas, que permiten dar sombra a los usuarios de este espacio lúdico, con unas medidas de 5 x 3 metros.