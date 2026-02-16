Luz verde ambiental a la regularización de 144 viviendas de Salinas del Matorral

La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da luz verde ambiental a la regularización de las 144 viviendas de Salinas del Matorral, un núcleo poblacional que quedó fuera del Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana de 1996 y por el que sus vecinos iniciaron una propuesta de Modificación Menor del PGO para legalizar sus viviendas tras cuarenta años sin licencias y sin estar incluidas en la planificación territorial del municipio.

El acuerdo señala que, tras la evaluación ambiental, «no se prevén efectos significativos sobre el medioambiente», lo que supone la continuación del expediente, así como una antesala a la modificación menor del PGO que fue impulsada por la Asociación de Vecinos Matosal y la Asociación de Vecinos Los Salineros del Matorral en aras de que se regularice la situación urbanística de la zona. Así, el expediente continuará su tramitación administrativa hasta su aprobación plenaria.

Modificación menor, iniciativa de colectivos vecinales

Salinas del Matorral es un núcleo costero del municipio de San Bartolomé de Tirajana que se ubica en la carretera que conduce hasta la central térmica del Barranco de Tirajana, cerca de Castillo del Romeral. Vinculada a la actividad agrícola de los llanos de Juan Grande, es una localidad que, a pesar de no haberse incluido en el PGO de 1996, sus edificaciones fueron construidas hace más de 40 años, algunas de ellas incluso antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Tras años recibiendo denuncias por parte del Seprona de la Guardia Civil y sanciones del Gobierno de Canarias, las asociaciones vecinales iniciaron el proceso para la modificación menor que incluye 144 viviendas dentro de los límites que poponen para su ordenación, así como una más situada en los 200 metros desde el límite exterior de la delimitación. Además, con una extensión de 41.522 metros cuadrados, esta medida permitiría que de la consideración de suelo rústico potencialmente productivo pase a ser calificado como suelo rústico de asentamiento rural.