Una mujer ejemplar: la madre Amalia Abia Abia

En tierras de Villanuño de Valdavia, municipio del norte de la Provincia de Palencia y, más concretamente en su pedanía de Arenillas de Nuño Pérez, nació en 1938, una niña a la que le llamarían Amalia. Era la quinta hija del matrimonio formado por don Dativo Abia Macho y doña Macaria Abia Herrero. De mayor a menor la prole de los Abia Abia eran: Eulalia, Antonio, María, Juan, Amalia, María José y Mariano. El pobrecillo de Juan murió siendo un infante, cosa no extraña en aquellos años de la posguerra civil española.

En estos momentos se ha acuñado por los diferentes medios de comunicación el término, bastante impreciso por otra parte, de la España vaciada, queriendo así denominar a los muchos pueblos despoblados que jalonan las tierras de ambas mesetas castellanas. Pero esto no siempre fue así. Nuestra España, hasta hace tres cuartos de siglo, basaba su economía en la ganadería y la agricultura del cereal. De tal forma y manera que era proverbial la influencia de las asociaciones tales como La Mesta, en cuyo seno se agrupaban los pastores de las celebérrimas ovejas merinas, cuya abundante lana de altísima calidad era consumida en el interior del país y exportada a mansalva a la Europa insular y continental. Antes del descubrimiento de América, era el pelaje de nuestro ganado ovino el oro y la plata de los castellanos.

En ese ambiente campesino, transcurrieron los primeros años de nuestra biografiada. Según recuerda, asistía con diligencia y cargada de un optimismo que no ha perdido en sus 87 años de vida, a la escuela pública. En esta eran tantos los alumnos y alumnas que poseía tres aulas para niños y tres para niñas, atendiéndolas igual número de maestros que de maestras.

En la España de esos años todo el ambiente social estaba imbuido de una ideología concreta: El nacional-catolicismo. Los profesores eran muy estrictos a la hora de educar y formar, no permitiendo errores o deslices en lo que se han dado en llamar Reglas de Urbanidad. La joven Amalia, como la mayoría de sus compañeras y compañeros, era ejemplar, tanto en lo académico como en lo social y no menos en lo religioso. Nos dice, no sin cierta nostalgia que todos los viernes su maestra les hacía redactar una o unas hojas con un destinatario común: El Santísimo Corazón de Jesús. Durante años, en la casa paterna, se guardaron esas muestras literarias devocionales. Hoy perdidas en el trasiego familiar. Ahí, en esos entrañables papeles, depositaría Amalia sus pensamientos y sentimientos más íntimos, nacidos del amor a los suyos, al prójimo y sobre todo a Jesús.

También rememora cuando, una y otra vez, le insistía al cura párroco para ser portadora del estandarte del Sagrado Corazón de Jesús, durante la procesión. Y éste le señalaba que era muy pequeña para tal responsabilidad y la conminaba a tomar uno de los cordones que adornaban la Santa Insignia.

Con 17 años y estando en el colegio Teresiano madrileño de Goya, regido por las Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, sintió la definitiva llamada a la vida religiosa. Unos meses más tarde y, previo permiso de sus progenitores, marcharía a la ciudad catalana de Tortosa para iniciar su noviciado. Era costumbre de la época que se tomara nuevo nombre o se cambiase el del bautismo, cuando se hacían los primeros votos, y he ahí que ella se dio en llamar Amalia del Sagrado Corazón de Jesús. Su carácter alegre y dadivoso pronto contagió a maestras y compañeras. Terminada su formación fue destinada al Colegio Jesús Maestro de la capital de España. Allí hizo el juniorado, durante dos años, cumpliendo en este centro su 21 cumpleaños. Fue entonces cuando le anunciaron, de hoy para mañana, pues se lo dijeron un viernes y el domingo siguiente tenía que salir para su próximo destino: Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, las Islas Canarias estaban mucho más lejos en el imaginario peninsular, pero ella valiente y decidida, además de obediente se dijo «¡Todo por Jesús!». Preparó sus exiguas pertenencias en una pequeña maleta e inició ese largo caminar, que según ella la llevaría a la más completa felicidad. Fue llegar a la capital grancanaria y, en el Colegio de Santa Teresa de Jesús de Ciudad Jardín, encontrar todo lo íntimamente deseado: una comunidad educativa y de vida religiosa de primer orden.

La vida canaria de la madre Amalia Abia Abia se extendería por un espacio de treinta y tres fructíferos años, veintidós de los cuales transcurrieron en Las Palmas de Gran Canaria y el resto en la Guardería-Colegio Enrique de Ossó en el pago de las Medianías, sito en el municipio de Telde.

En 1993, no sin dolor humano, marchará a su nuevo destino, Mora de Toledo. Allí pasaría un tiempo, lejos del mar y de sus familias canarias, que la visitábamos con cierta frecuencia. Entonces no podíamos olvidar, ahora tampoco, aquella monja andariega que con su furgoneta recorría las calles de Telde y Las Palmas de Gran Canaria en busca de donaciones alimenticias y pañales, entre otros avituallamientos infantiles para sus niños y niñas. Ella que era maestra y cuidadora de 53 alumnos de cinco años, a los que acogía a las 8 de la mañana y los despedía con todo el cariño a las 5 de la tarde después de darles de desayunar, almorzar y merendar… A los niños de cuatro años pertenecientes al aula que llevaba la Madre Teresa Simó de La Calle, les decía: «¿Y el año que viene, cómo los quiere la Madre Amalia?» . Y ellos muy serios, pero llenos de cariño hacia ella le contestaban «¡Derechitos como una vela, madre!».

Atendía con prontitud las llamadas telefónicas de los donantes protectores de aquella ejemplar institución socio-académica, con el fin de organizar la posterior recogida de la que ya hemos hablado con anterioridad. La madre Amalia además, era la enfermera, tanto de la guardería como del colegio, en donde había un total aproximado de 400 alumnos. Todos la recuerdan como la persona que les extraía los tambaleante dientes de leche. Fomentando la imaginación de sus pupilos, relatándoles con toda suerte de detalles el célebre cuento del Ratoncito Pérez. También les hacía aprender de memoria las más diversas oraciones y no pocos poemas de autores peninsulares y canarios. Su favorito era Tomás Morales y sus versos dedicados al Puerto de Gran Canaria, sobre el Sonoro Atlántico.

Conocedora como nadie de las existencias habidas en la despensa y sus necesidades, era la jefa de cocina, siempre ayudada por unas muy leales y sacrificadas empleadas. El menú lo marcaban las donaciones, así los pepinos y los tomates, en época de zafra, no faltaban jamás en la mesa de los alumnos medio pensionistas, que lo eran todos.

Después del periodo de Mora de Toledo, pasó al colegio teresiano de Dueñas en Palencia y de allí al centro de Madrid, concretamente a la calle Puebla, en donde las Teresianas ayudaban a integrar a numerosos hijos de emigrantes, sobre todo hispanos. Años más tarde, pasó al gran colegio de Salamanca, en el que se había instituido una residencia para las hermanas de mayor edad, completándose con enfermería. La madre Amalia, después de atender sus quehaceres diarios, pasaba unas horas con los más pequeños de dicho centro escolar, atendiéndolos en todo lo que podía.

Hoy con 87 años, pero con las mismas energías e ilusiones de su juventud, vive con casi una docena de Hermanas Teresianas en Valladolid, concretamente en la calle Felipe II.

Preguntada por este cronista, nos ha confesado que ha sido inmensamente feliz desarrollando su llamada. Dejando un lugar muy especial entre sus recuerdos para los años canarios y por consiguiente para las cientos, por no decir miles de personas con las que trató, en esta tierra doblemente afortunada, al haberla acogido durante tanto tiempo. Sus sacrificios, oraciones y demás actos devocionales quedan cubiertos por el velo de nuestra prudencia fraternal.