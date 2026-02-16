Pinturas que cambian con la luz: el Ateneo de Vecindario acoge la exposición 'Lux Mihi'

La artista italiana afincada en Gran Canaria Silvita Genovese presenta su exposición Lux Mihi en el Ateneo Municipal de Vecindario, donde permanecerá abierta hasta el próximo 20 de febrero. La muestra reúne más de una veintena de obras, mayoritariamente abstractas, que reflejan distintos momentos de la vida de la pintora, que además imparte clases de pintura frente al propio Ateneo.

El título de la exposición, Lux Mihi, alude a la importancia de la luz en su obra. “Si te acercas por un lado u otro, los colores cambian; incluso un cuadro puede parecer distinto según la distancia. La luz es fundamental al enfrentarte a un lienzo”, señala Genovese. La mayoría de sus obras utilizan colores vivos y alegres, como el azul claro, amarillo, rojo o blanco.

Aunque algunas piezas evocan momentos más tormentosos de su vida, como con Todo se arregla, pintada inicialmente con tonos oscuros y que terminó recomponiendo con imperdibles, inspirada en la superación personal.

Abstracta y figurativa

Genovese define su trabajo como “entre abstracta y figurativa: los cuadros no tienen una interpretación cerrada; cada persona puede hacer una lectura diferente”. La artista explica que algunas piezas fueron creadas en Italia, pero que el significado de cada obra depende del espectador y del espacio en el que se encuentra: “Una cosa es lo que representan para mí y otra lo que significan para quien las observa”, agrega.

Aunque el estilo es mayoritariamente abstracto, muchas piezas están inspiradas en paisajes de Gran Canaria, desde la playa de Las Canteras hasta Agaete. La exposición combina cuadros de su colección personal y otras obras disponibles para la venta, invitando al público a descubrir la mezcla de color, emoción y luz que caracteriza el universo artístico de Silvita Genovese.