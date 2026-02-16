El Plan de Empleo de Ingenio da trabajo a 45 personas durante un año

El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio contrata a 45 personas durante un año con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios públicos del municipio, en el marco de su Plan de Empleo Social 2025-2026. La iniciativa contempla actuaciones en espacios urbanos, centros educativos, instalaciones deportivas y dependencias municipales, además de reforzar distintos servicios locales.

Entre las actuaciones previstas destacan obras de mantenimiento y acondicionamiento en colegios públicos, instalaciones deportivas, como campos de fútbol, pabellones y canchas, edificios municipales y espacios públicos. También se incluyen mejoras en accesibilidad urbana, redes de alumbrado y abastecimiento, así como trabajos de conservación en el paseo marítimo de El Burrero y en antiguos centros educativos. El proyecto incorpora apoyo administrativo a actividades festivas y la contratación de una persona especializada en marketing digital para la promoción turística y gastronómica del municipio.

El plan contempla perfiles profesionales diversos, desde capataces, albañiles, pintores y personal de oficios hasta administrativos y especialistas técnicos. La ejecución se prolongará durante doce meses y forma parte del acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para desarrollar programas de utilidad social y reinserción laboral en el archipiélago.

Las personas contratadas fueron recibidas por la alcaldesa, Vanesa Martín, junto a varios miembros del grupo de gobierno, quien subrayó que el programa supone “una nueva ilusión y, sobre todo, una necesidad vital para quienes acceden a un puesto de trabajo”. El plan cuenta con financiación del Servicio Canario de Empleo y aportación municipal, con una inversión global superior al millón de euros.