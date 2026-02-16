El Plan de Empleo de Ingenio da trabajo a 45 personas durante un año
La iniciativa contempla actuaciones en espacios urbanos, centros educativos, instalaciones deportivas y dependencias municipales
LP/DLP.
El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio contrata a 45 personas durante un año con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios públicos del municipio, en el marco de su Plan de Empleo Social 2025-2026. La iniciativa contempla actuaciones en espacios urbanos, centros educativos, instalaciones deportivas y dependencias municipales, además de reforzar distintos servicios locales.
Entre las actuaciones previstas destacan obras de mantenimiento y acondicionamiento en colegios públicos, instalaciones deportivas, como campos de fútbol, pabellones y canchas, edificios municipales y espacios públicos. También se incluyen mejoras en accesibilidad urbana, redes de alumbrado y abastecimiento, así como trabajos de conservación en el paseo marítimo de El Burrero y en antiguos centros educativos. El proyecto incorpora apoyo administrativo a actividades festivas y la contratación de una persona especializada en marketing digital para la promoción turística y gastronómica del municipio.
El plan contempla perfiles profesionales diversos, desde capataces, albañiles, pintores y personal de oficios hasta administrativos y especialistas técnicos. La ejecución se prolongará durante doce meses y forma parte del acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para desarrollar programas de utilidad social y reinserción laboral en el archipiélago.
Las personas contratadas fueron recibidas por la alcaldesa, Vanesa Martín, junto a varios miembros del grupo de gobierno, quien subrayó que el programa supone “una nueva ilusión y, sobre todo, una necesidad vital para quienes acceden a un puesto de trabajo”. El plan cuenta con financiación del Servicio Canario de Empleo y aportación municipal, con una inversión global superior al millón de euros.
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- Media vida de Juansito, el bochinche generacional del vino abocado, el buen jaleo y las tapas: 'No queremos ser un restaurante
- Portugal acecha el almendro en flor de Tejeda
- La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
- Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán
- La Justicia anula el nombramiento de tres altos cargos del Cabildo de Gran Canaria
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria