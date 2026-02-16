¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy lunes?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, lunes 16 de febrero, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,134€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en Avenida Escaleritas 112. Allí, la estación H2EXAGON ESCALERITAS tiene la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. Allí tiene un precio de 0,905€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde el precio del Gasóleo A es de 0,905€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,905€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la Gasolina 95 está a 0,905€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde sale a 0,905€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde se puede encontrar el gasoil a 0,905€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 16 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 0,905€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,905€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,134€ el litro en Calle Alegría 2. En Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,249€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, la estación de servicio COMBUSTIBLES CANARIOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 16 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,109€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,109€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,099€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,099€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Avenida Juan de Bethencourt 24, a la gasolinera CEPSA PUERTO ROSARIO, donde el litro está a 1,209€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Carretera Aeropuerto, en la MOEVE, que está a 1,209€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy lunes 16 de febrero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,075€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Avenida Juan de Bethencourt 24, a 1,099€ el litro en la estación CEPSA PUERTO ROSARIO.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,025€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,049€ el litro en CEPSA PUERTO ROSARIO en Avenida Juan de Bethencourt 24.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,905€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,905€ el litro en Gasóleo A en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 16 de febrero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 0,905€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,905€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,134€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 16 de febrero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 0,973€ el litro, situada en Calle Alegría 2. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,974€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/02/2026 8:05:01]