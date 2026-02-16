La rehabilitación del campo de fútbol Tonono costará medio millón de euros

La rehabilitación del campo de fútbol Tonono, en Arucas, ha salido a licitación por 517.498,60 euros. La actuación incluye la sustitución del césped artificial, la renovación completa del sistema de riego, la rehabilitación de la entrada principal, así como la reforma del frontis del graderío principal.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Arucas recuerda que con esta intervención ya son tres los campos de fútbol rehabilitados en Arucas en los últimos tres años, reforzando así el compromiso municipal con el deporte base y con unas instalaciones seguras, de calidad y modernas para clubes y usuarios.

En este sentido, será el campo de fútbol Elías Rizkallal la próxima instalación en la que se acometerán obras de mejora, dentro del plan municipal de modernización deportiva.