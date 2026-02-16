Este rincón de Gran Canaria ofrece uno de los desayunos más económicos de la isla: café, zumo y pulguita por menos de 5 euros

Encontrar desayunos completos por menos de cinco euros en Gran Canaria parece misión imposible, pero eso no es así. Los creadores de contenido @descubreconc continúan en busca del "desayuno mejor y más barato de Gran Canaria", con el objetivo de ofrecer a sus seguidores diferentes opciones en la isla para desayunar a precios económicos.

Su segunda parada ha sido la Cafetería Ali y Erick, una pastelería cubana que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria.

Desayuno por 4,70 euros

Por 4,70 euros, el local ofrece un desayuno que incluye zumo, café y una pulguita de tortilla. "Para nosotros está bien para empezar el día", comentan en el vídeo, aunque reconocen que le falta "un poco de alioli".

Destacan que es una buena opción para arrancar el día con energía sin gastar más de cinco euros.

Sabor cubano en la capital

La esencia cubana forma parte de la identidad del local. El pan con lechón es uno de los grandes protagonistas de su carta, jugoso, aliñado y servido en un pan tierno y crujiente. Un bocado que busca transportar a sus clientes Cuba, pero que también recuerda la tradicional pata asada de Canarias. "Si vienes a este sitio, no te puedes perder sus bocadillos cubanos de lechón", aseguran.

Para los amantes del dulce, tambien cuentan con marquesitas, tartaletas, borrachas, tartas, pay de guayaba y el famoso matahambre una receta tradicional. Todo se puede acompañar de sus batidos de frutas tropicales.

Horario y ubicación

La Cafetería Ali y Erick se encuentra en la Avenida Pintor Felo Monzón, 39, local 4, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado y valorado el local.

Abre todos los días de 8:00 a 20:00 horas, excepto martes que reduce su horario hasta las 14:00 horas. Los miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.