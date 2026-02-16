Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delvys Rodríguez: Las personas con cáncer viven más
San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana cuadruplica los ingresos de fiestas en dos años

El nuevo modelo de gestión reglada impulsa eleva la recaudación municipal en casi 100.000 euros, con el Carnaval 2025 como principal motor de ingresos

Chiringuitos del Carnaval de Maspalomas 2025.

Chiringuitos del Carnaval de Maspalomas 2025. / LP/DLP

La Provincia

La Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana cuadruplica los ingresos vinculados a fiestas y eventos municipales en dos años, pasando de 36.600 euros en 2023 a 136.499 euros en 2025, tras implantar un modelo de gestión reglado en las principales fiestas municipales. Uno de los eventos con más aporte para el municipio fue el Carnaval de 2025, donde se recaudaron entre las carrozas, los chiringuitos y los patrocinios alrededor de 88.950 euros. Entre las medidas más relevantes, el Ayuntamiento destaca la elaboración de un dossier de patrocinio del Carnaval 2025.

Según detalla el Consistorio, esta nueva medida permitió estructurar la participación empresarial con criterios profesionales, contraprestaciones definidas y retorno de inversión acreditado. «Este instrumento facilitó la captación de 28.000 euros de patrocinios y consolidó una vía estable de colaboración público-privada bajo parámetros transparentes y reglados», añade la nota.

«100.000 euros más gracias a la planificación»

Aparte de las cifras del Carnaval, el Consistorio suma 21.300 euros correspondientes a la Fiesta de El Tablero, 29.515 euros en la Fiesta de San Fernando, 627 euros en la Fiesta de Tunte y 105 euros por los chiringuitos de Navidad. En comparación con el Carnaval de 2023, la recaudación se limitó exclusivamente a los ingresos procedentes de los chiringuitos, alcanzado los 36.600 euros. Según explica el Consistorio, la diversificación de las fuentes de financiación, así como la regulación formal de nuevos conceptos económicos dentro del propio Carnaval y del resto de fiestas del municipio registraron un incremento en 2025 que asciende a 99.899 euros con respecto al 2023.





La concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, subraya que «son casi 100.000 euros más gracias a la planificación, a la regulación de nuevos conceptos dentro del propio Carnaval y a la generación de ingresos en otras fiestas a lo largo del año. Eso demuestra que cuando se ordena la gestión y se establecen procedimientos claros, los resultados llegan». Además, añade que con este modelo «se consolida un sistema en el que cada autorización, cada instalación y cada patrocinio se tramitan mediante expediente administrativo formalizado, con trazabilidad económica y retorno directo para la mejora de los eventos».

Por su parte, el teniente alcalde, Alejandro Marichal, señala que «hemos multiplicado la recaudación gracias a gestionar el dinero público con rigor, planificación y transparencia. Los quioscos y chiringuitos ya no se improvisan, se tramitan con criterios objetivos, publicidad y control. Y el dinero que generan vuelve a las propias fiestas, mejorando infraestructuras, seguridad, programación y servicios».

