La sopa de Ingenio que heredó Luis

Luis Rodríguez Estupiñán recuerda cuando era niño los olores que salían de las casas en Ingenio. Aquellos aromas que provenían de las cocinas de los hogares daban pistas de lo que se estaba cociendo en cada una de ellas: caldo de papas, potajes, carne en salsa o ropavieja. Todos esos platos estaban llenos de humildad, esfuerzo y sabores, y eran elaborados con productos que salían de los pequeños cercados y de animales que se criaban en el entorno familiar entre el cariño y la necesidad.

De todos esos recuerdos de comidas que guarda en su memoria recuperó la receta que preparaba su abuelo Pedro, la sopa de Ingenio. Este plato, muy popular en esta zona de la isla, se ofrecía principalmente los domingos y festivos en el municipio, como el día de la patrona, la virgen de Candelaria, y en torno a él se reunían las familias. Cada una de ellas con su propio recetario que pasaba de generación en generación. Esta tradición aún se conserva en muchos hogares del municipio.

Luis, que comenzó en la hostelería con solo 19 años y que ya ronda los 50, se curtió en diferentes cocinas de la isla, pasando por puestos como freganchín, camarero y también cocinero. Hace menos de un año cogió las riendas del bar Ca’ Elisa, avalado por el buen hacer de tres generaciones de ingenienses. El hostelero supo que ese sería su lugar, y además en el municipio en el que se crió y creció. «Tener mi propio local era mi ilusión», confiesa Luis Rodríguez.

El hostelero no dudó en incluir la sopa de Ingenio entre una de las especialidades de su carta. Él comparte los ingredientes que utiliza: hueso y carne de vaca, un poco de pollo, garbanzos, zanahoria, pimientos rojo y verde, cebolla, sal y hierbahuerto, aunque se guarda el toque secreto con el que le da su sello personal. La sirve en una escudilla sobre pan de puño de Amaro, otro de los tesoros de la gastronomía de Ingenio.

El plato se suele acompañar con un vaso de vino dulce o abocado. | ANDRÉS CRUZ

La sopa se suele acompañar, por lo general, con un vaso de vino dulce Sansón o abocado -mezcla de tinto y dulce-, aunque eso suele quedar en la elección de la clientela. La ofrece solo los sábados, domingos y festivos, como se ha comido siempre.

Todo se cocina a fuego lento durante cuatro o cinco horas, y siempre el día anterior para que repose y concentre su sabor. «La sopa tiene que descansar, como las cosas buenas de la vida», asegura. Cada fin de semana Luis puede llegar a servir más de 50 raciones diarias, y no son pocos los que se desplazan desde otros municipios e incluso desde Las Palmas de Gran Canaria o Telde, solo para probarla. La fama ha crecido únicamente por el boca a boca, sin publicidad. «Eso es lo más bonito. Que la gente venga porque alguien se la recomendó», dice orgulloso. Cuando se acaban los dos calderos que prepara ya no hace más, por lo que los antojados tienen que visitar al día siguiente el local y hacerlo desde bien temprano.

El sabor del horno de leña

Para Luis, hablar de la sopa de Ingenio es volver a su niñez. «Cuando se mataba una gallina, que se criaba en la misma casa, se juntaba toda la familia alrededor de un caldero grande. Era un momento de unión», y añade que en su caso se preparaba en un lebrillo grande, donde se echaban tres o cuatro panes, «y allí comíamos todos». Hoy esa esencia sigue presente en su comedor, donde muchos clientes mayores le han dado el «visto bueno», convirtiéndose en jueces naturales de esta tradición culinaria. «No me arrepiento ni me voy a arrepentir de ofrecer mi receta de sopa de Ingenio en este bar, porque es la que yo quería hacer». También reconoce que le gusta hacerle el gusto a la clientela, cuando le piden echar un pan, medio o la sopa más espesa o caldosa, «lo importante es que salgan contentos». Y así, plato a plato, mantiene viva una de las recetas populares del municipio. Una sopa que no solo alimenta el cuerpo, sino también la memoria colectiva de un pueblo.

Ca’ Elisa también tiene otra especialidad por la que es popular, la pata de cochino al horno de leña. Si con la sopa conserva la tradición, con esta refuerza el apellido que toda la gente de Ingenio lleva solo por nacer o vivir aquí: cochinero. La prueba de su buena aceptación es que cada día filetea para tapas o bocadillos hasta cuatro patas, y van saliendo de una en una a medida que se van acabando. Y si el pan de la sopa es patrimonio de la panadería Amaro, el de los bocadillos de pata le pertenece a Olivares Sosa, otra industria familiar panadera del municipio. La buena mano con este animal del que se aprovecha todo hace que Luis también lo ofrezca a la sal o cochinillos que hace en su horno de leña previo encargo.

Como buen bar de pueblo, también ofrece en su carta platos de cuchara, como callos, carne de cabra, potajes, caldo de papas, «todo elaborado con producto fresco, no congelado, porque en mi negocio no se ahorra en calidad». En su carta también tiene chuletones de novillo y varias recetas de pollo, «que siempre hay gente que lo pide».

Noticias relacionadas

Luis Rodríguez es fácil de reconocer tras la barra. Amable, rápido en el servicio, habla fuerte y se sigue ganando la clientela a diario con el buen hacer, el mismo que ha caracterizado todos sus años dedicado a la hostelería, solo que ahora lo hace en lo que es su propio negocio, al que echa adelante con la misma receta que su sopa, despacito, a fuego lento y ganando sabor y prestigio.