El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas

En Gran Canaria, más concretamente en el interior de Mogán hay bares que continúan manteniendo su esencia, ofreciendo cocina casera, trato cercano y precios ajustados. Bar El Montañón es uno de esos establecimientos ubicado en Barranquillo Andrés. Los creadores de contenido @viajandocontanda ha visitado el local y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Si te digo que los propios residentes no conocen este sitio".

Cocina casera y raciones generosas

En su carta apuesta por las recetas tradicionales canarias. Entre sus platos imprescindibles destacan la carne de cabra, un plato típico en el archipiélago, que califican con un "15 sobre 10". También optaron por las albóndigas caseras, el queso de Fuerteventura y la carne de cochino frita, elogiada como "la más frita de las que he comido por ahí". La casa invitó a los creadores de contenido a queso frito, la carne de cochino y el tomate aliñado.

Como broche final, eligieron un polvito uruguayo un postre casero y típico de las Islas Canarias.

Un bar con vista al entorno natural

El bar también cuenta con bocadillos de lomo, bacon o pechuga por 4 euros para que los más deportistas puedan reponer fuerzas tras la actividad física.

Este local no solo destaca con sus elaboraciones. Su ubicación en un entorno montañoso de Mogán, lo convierte en una parada para senderistas y ciclistas que recorren la zona. Comer con esas vistas forma parte de la experiencia que regala en bar.

Horario y ubicación

Bar El Montañón se encuentra en la calle Antonio Mejías Navarro, en Barranquillo Andrés. Cuenta con 5 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado y valorado el local. Sin embargo, esta puntuación se basa en un número reducido de opiniones.

Abre de miércoles a domingo, en horario de 12:00 a 23:00 horas, mientras que los lunes y mates el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

"Comida casera, precios reales y sabor de los de antes. De esos sitios que no salen en todos lados… pero cuando vas, repites", concluyen.