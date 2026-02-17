Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero

La playa de El Burrero, en la costa de Ingenio, contará con el primer aparcamiento provisional para pernoctaciones de autocaravanas en el municipio. Localizado por debajo del Centro de Deportes de Arena y por encima del paseo costero al sur del dique, estará ubicado en una parcela de titularidad municipal de aproximadamente 3.000 metros cuadrados y con capacidad para medio centenar de vehículos de estas características. Paralelamente, el Ayuntamiento también habilitará un terreno en la zona norte de la playa para aumentar el número de aparcamientos destinados principalmente a las personas residentes.

Las obras del parquin para autocaravanas comenzarán en breve con el vallado del espacio y la adecuación básica del terreno. En una primera fase, el área funcionará como estacionamiento con una duración de 72 horas. El Ayuntamiento de Ingenio también trabaja en la elaboración de una ordenanza municipal que regule esta actividad.

La iniciativa tiene como objetivo ordenar este tipo de turismo y combatir el incivismo detectado en la zona de costa. El proyecto se ha planteado en coordinación con asociaciones del sector, como la Asociación Ecologista de Autocaravanas y Campers Homologados de Tenerife (ACAT), con las que el Consistorio mantiene contacto. Sobre el modelo de gestión, se barajan dos opciones: que el espacio funcione como estacionamiento de entrada y salida libre o establecer un convenio mediante el cual el Ayuntamiento ceda el terreno y sea la propia asociación quien lo gestione.

Entre los servicios mínimos previstos se encuentran un punto de abastecimiento de agua y otro para el vaciado de aguas grises, respondiendo así a una de las principales demandas del colectivo.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, que ya ha mantenido una reunión con vecinos y vecinas de El Burrero, explicó que esta iniciativa tiene dos vertientes: por un lado, combatir el incivismo que se está produciendo en esta zona de costa del municipio con el uso incontrolado de este tipo de vehículos, y por otro, «apostar por un turismo que mueve la economía local», aseguró la alcaldesa durante una visita a la parcela, donde ya se están realizando los trabajos de topografía previos al acondicionamiento del terreno. Martín subrayó que el caravanista «es un turismo que viene a dejar dinero en el municipio. Que consume en nuestra restauración, visita nuestros enclaves naturales y practica turismo de playa, deportivo y gastronómico. Ingenio quiere recibir con las manos abiertas a este tipo de visitante», afirmó.

La alcaldesa también subrayó que una de las prioridades es poner fin a situaciones de deterioro ambiental y mala imagen en la costa. «Ahora mismo tenemos autocaravanas afincadas en la zona litoral y nos encontramos con basuras, bidones en el suelo o vertidos incontrolados que se hacen a la marea. Tenemos que proteger el medio ambiente, que es lo más importante, pero también la imagen del municipio, más aún teniendo el aeropuerto al lado», señaló. La regidora ingeniense fue clara al respecto: «Vamos a dar un espacio de calidad a quien haga un uso cívico, pero también vamos a penalizar duramente a quien no respete el entorno». En este sentido, rechazó los estigmas hacia el sector. «No son chabolistas. Una autocaravana puede valer hasta 100.000 euros y quienes viajan en ellas generan economía allá donde van. Lo que hay que hacer es ordenarlo bien».

El de El Burrero será el primer punto para autocaravanas en Ingenio y, si la experiencia resulta positiva, el grupo de gobierno estudia ampliar la iniciativa a otras zonas del municipio. Entre las ubicaciones en estudio figura La Pasadilla, concretamente el espacio junto al recinto ferial, que actualmente solo se utiliza para dos o tres eventos al año. La idea sería compatibilizar su uso para autocaravanismo el resto del tiempo, fomentando así un circuito itinerante que permita a los visitantes recorrer tanto la costa como las medianías y disfrutar de las rutas de senderismo y del entorno natural de la zona alta.

Los usuarios de caravanas se disparan

La compra y el uso de las autocaravanas y de otros vehículos camperizados se disparó después de la pandemia y en poco tiempo se ha multiplicado el número de personas que disfruta de este modelo r de enclaves naturales. El colectivo de caravanistas ha protagonizado varias movilizaciones, denunciando el exceso de restricciones en comparación con otros espacios de la península y movilizándose para exigir más zonas de aparcamiento reguladas. El Cabildo de Gran Canaria gestiona dos espacios para este tipo de vehículos, el del Corral de los Juncos y en la Presa de Las Niñas.

La alcaldesa de Ingenio Vanesa Martín con un técnico municipal que realiza trabajos de topografía sobre el terreno en El Burrero. / LP/DLP

Son varios los municipios de la isla que se plantean actualmente crear nuevos espacios y regular la actividad de este nuevo modelo de turismo en el que participan locales y turistas. La alcaldesa Vanesa Martín explicó en cuanto a una posible tasa, puso como ejemplo otros municipios del sur de la isla, donde el estacionamiento durante 24 horas ronda entre los 10 y 13 euros, incluyendo agua y vaciado. «El Ayuntamiento de Ingenio no tiene recursos para asumirlo todo, por eso creemos que la fórmula del convenio con asociaciones del sector puede ser la mejor opción, ya que ellas lo gestionan, lo cuidan y lo mantienen», apunta la regidora.