Limpieza, mantenimiento del litoral y conservación de edificios: Telde contrata a 104 personas en un nuevo plan de empleo

El Ayuntamiento de Telde ha puesto en marcha el nuevo Programa Extraordinario de Empleo Social (PEES) Telde 2025-2026, una iniciativa que permitirá la contratación de 104 trabajadores desempleados del municipio, especialmente personas paradas de larga duración y con dificultades específicas de inserción laboral. El programa, con un presupuesto total de 1.200.818 euros, tiene como objetivo fomentar el desarrollo social, económico y cultural de Telde, combinando la creación de empleo con la mejora de espacios públicos y servicios municipales, según informa el Consistorio en un comunicado.

Entre las actuaciones previstas se encuentran labores de limpieza y recogida de residuos, mejora y acondicionamiento del litoral, mantenimiento y conservación de edificios e infraestructuras municipales, instalaciones deportivas y espacios destinados a actividades culturales, desarrollándose en todo el término municipal.

La edil de empleo da la bienvenida a los 104 trabajadores. / LP/DLP

La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, quiso dar la bienvenida tanto a los nuevos trabajadores como al equipo docente, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para el municipio: "Hoy ponemos en marcha un programa que no solo genera empleo, sino que ofrece una oportunidad real de formación y experiencia laboral a personas que lo necesitan, al mismo tiempo que contribuye a mejorar nuestros barrios y espacios públicos".

En este sentido, Navarro subrayó el "firme compromiso institucional con las políticas activas de empleo y el desarrollo local". "Desde el Ayuntamiento de Telde seguimos apostando por programas que combinan inserción laboral, formación y mejoras municipales. El PEES es una herramienta fundamental para avanzar hacia una ciudad más cohesionada y con más oportunidades", concluye.

Diferentes perfiles profesionales

El PEES Telde 2025-2026 contará con perfiles profesionales de distintos ámbitos, como albañilería, carpintería, pintura, fontanería, electricidad, administración, encargados de obra y personal de apoyo, lo que permitirá llevar a cabo actuaciones integrales en diferentes áreas del municipio.

Así, cabe destacar que las contrataciones de este programa han sido financiadas con cargo al crédito consignado en las aplicaciones presupuestarias del estado de gastos del presupuesto del Servicio Canario de Empleo y el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC)-Ministerio de Trabajo y Economía Social y fondos de la conferencia sectorial, para el desarrollo de tareas de utilidad y reinserción en el marco del Programa de Empleo Social (PES) para el período 2025-2026.

Con este nuevo programa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la creación de oportunidades laborales, el apoyo a las personas desempleadas y el impulso del desarrollo social y económico de Telde.