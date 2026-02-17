El Mercado Agrícola de Gáldar vuelve este domingo 22 de febrero

El Mercado Agrícola de Gáldar regresa este domingo 22 de febrero en el corazón histórico del municipio, junto a la Iglesia de Santiago Apóstol e integrado en el ambiente del Carnaval galdense. Así, el mercado vuelve para ofrecer, un domingo más, lo mejor del sector primario local en un entorno de encuentro, calidad y proximidad.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico que dirige Agustín Martín Ojeda, regresa en su horario de 9:00 a 13:30 horas y contará con la participación de agricultores y ganaderos de Gran Canaria, quienes ofrecerán productos frescos, de kilómetro cero y con trazabilidad contrastada. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de frutas y verduras de temporada, quesos artesanales, mieles silvestres, conservas caseras, panes horneados al fuego, vinos de la tierra y licores locales, todos elaborados con respeto por los ciclos naturales y la tradición del campo canario.

Con un enfoque formativo y práctico, esta nueva edición contará una vez más con la participación alumnado del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) preparará una degustación gratuita en vivo, elaborada con ingredientes directamente del mercado. Además, se habilitará un rincón acogedor para sentarse, tomar un café o un cortado y disfrutar de una mañana distendida en el centro urbano, dándole un carácter comunitario a esta iniciativa.

El Mercado Agrícola de Gáldar ha conseguido posicionarse como un espacio comercial de productos km 0 donde dialogan el campo y la ciudad, entre quienes producen y quienes eligen consumir con conciencia. "Cada domingo que llenamos esta plaza, construimos un modelo más justo y resiliente", señaló el concejal de Desarrollo Socioeconómico, Agustín Martín Ojeda.

El Mercado Agrícola de Gáldar cuenta con la colaboración de la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria y el apoyo de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria. Se presenta como motor de economía circular, consumo responsable, revitalización del casco histórico y promoción de la formación profesional.