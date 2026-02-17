Mogán da luz vede para construir un nuevo centro de día en Playa de Mogán

La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado el proyecto para la construcción de un nuevo Centro de Día en Playa de Mogán. La actuación, que permitirá atender a alrededor de 30 personas, se financiará íntegramente con una subvención de 1.888.000 euros procedente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, según explica el Consistorio en un comunicado.

El proyecto pretende la ampliación de una planta sobre el actual Centro Sociocultural Los Marineros –ubicado en la calle La Mina de la localidad marinera–, que contará con una superficie útil aproximada de 541 metros cuadrados. El edificio mantendrá su uso social-cultural, que actualmente en su primera planta alberga diferentes actividades para la ciudadanía, destacando las sesiones del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), que tienen a disposición los y las mayores de Playa de Mogán.

Centro Sociocultural Los Marineros de Playa de Mogán. / LP/DLP

La primera teniente de alcalde del Área de Gobierno de Acción Social y Sociocomunitaria, Tania Alonso, ha afirmado que con esta actuación el Consistorio da cumplimiento al compromiso adquirido con los vecinos y vecinas. “El proyecto ya está en Contratación y en breve comenzará el proceso de licitación”, ha informado, explicando que se prevé un plazo de ejecución de 14 meses una vez las obras sean adjudicadas.

Sala polivalente para las actividades de los grupos

El nuevo Centro de Día dispondrá de un aula polivalente de aproximadamente 200 metros cuadrados, divisible en dos espacios independientes para facilitar la organización de diferentes grupos y actividades. Asimismo, incluirá una sala multidisciplinar destinada a actividades deportivas y terapéuticas, un pequeño gimnasio, dos despachos para el personal, vestuarios, aseos adaptados, un office para el servicio de comedor y almacenes. También se mejorará la accesibilidad mediante un ascensor y una nueva escalera exterior de evacuación.

En cuanto a la capacidad, Alonso ha explicado que el Centro contará con unas 30 plazas, en función de los ratios establecidos por normativa y los metros construidos. Así, esta nueva dotación permitirá dar respuesta a la demanda y que las personas usuarias de la zona de Mogán puedan recibir atención más cercana si actualmente acuden al Centro de Día de Arguineguín, cuya capacidad máxima es de 60 plazas.

“Estamos de enhorabuena. Probablemente en 2027 podamos contar con este nuevo Centro de Día en Playa de Mogán”, señaló la concejala, asegurando que el Ayuntamiento continúa de esta forma avanzando en su hoja de ruta para fortalecer la red municipal de atención social y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.