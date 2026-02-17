Una placa recuerda el viaje a La Aldea del ministro Galo Ponte en el Correíllo La Palma

La Aldea coloca una placa identificativa en uno de los portillos del Correíllo La Palma, atracado en Tenerife, y refuerza su vínculo histórico con el emblemático barco. La acción responde a una propuesta de la Fundación Canaria Correíllo La Palma, mediante la cual cada ayuntamiento de Canarias que haya contado con puerto o fondeo de escala de los antiguos correíllos dispone de un portillo conmemorativo en el navío. Estas piezas se sitúan en el espacio que antiguamente ocupaba el alojamiento de primera clase, hoy habilitado como cubierta principal y zona expositiva del barco.

Una representación institucional del municipio, encabezada por el alcalde, Pedro Suárez, visitó en Tenerife el barco, famosos por sus viajes entre las islas. La visita se enmarca dentro del programa del Centenario del Fin del Pleito de La Aldea (1927-2027). La visita se enmarca dentro del programa del Centenario del Fin del Pleito de La Aldea (1927–2027) y ha sido organizada conjuntamente con la Fundación, presidida por Juan Pedro Morales Chacón, consolidando la colaboración entre ambas entidades para la preservación de este importante símbolo del patrimonio marítimo canario.

El viaje histórico del ministro

El Correíllo La Palma mantiene una relación directa con la historia del municipio aldeano. En este buque viajó el entonces ministro de Gracia y Justicia, Galo Ponte, quien llegó a La Aldea el 14 de febrero de 1927 para elaborar el informe que sería decisivo para poner fin al histórico pleito que marcó el devenir del municipio.

Durante la jornada, la comitiva realizó una visita guiada por el historiador y coordinador de proyectos de la Fundación, Alejandro Larraz, quien explicó los trabajos de restauración y puesta en valor del barco, considerado una auténtica joya del patrimonio naval de Canarias.

El alcalde, Pedro Suárez Moreno, destacó el carácter simbólico del encuentro y subrayó la voluntad del Ayuntamiento de seguir estrechando lazos con la Fundación. “Con esta visita devolvemos la que recientemente realizaron los responsables de la Fundación a La Aldea de San Nicolás. Queremos mantener viva esta relación de colaboración y apoyo a una iniciativa que protege una parte esencial de nuestra historia común”, señaló.

La vuelta al pasado

Asimismo, el regidor expresó su deseo de que el proyecto continúe creciendo hasta recuperar la navegación del histórico buque. "Ojalá podamos ver algún día al Correíllo La Palma volver a navegar y llegar de nuevo a nuestro municipio. Sería un momento muy especial para La Aldea y para toda Canarias”, añadió.

Con la instalación de este portillo conmemorativo, La Aldea deja constancia de su huella en uno de los barcos más representativos del Archipiélago y reafirma su compromiso con la conservación de la memoria colectiva y el patrimonio histórico marítimo.