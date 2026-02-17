Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Mogán detiene a un carterista con orden de busca y captura

Los agentes de la autoridad interceptaron a un hombre que se acercaba de manera sospechosa a los viandantes, suscitando aparente intención de cometer un hurto

Imagen de archivo de la Policía Local de Mogán.

Imagen de archivo de la Policía Local de Mogán. / José Carlos Guerra

Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo golpe contra el carterismo en las zonas turísticas de la Isla. La Policía Local de Mogán detuvo el viernes en la zona de costa a un hombre sospechoso de robar a los viandantes que, posteriormente, resultó tener una orden activa de búsqueda, detención y personación.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:30 horas durante una patrulla rutinaria destinada a la prevención de delitos contra el patrimonio. Los agentes, que en ese momento realizaban la batida de control de paisano, observaron cómo un varón se acercaba excesivamente al resto de personas que paseaban por la costa.

Sospechas de hurto

Fruto de ello, comenzaron a sospechar que podría tratarse de un carterista, debido a la aparente intención que tenía de cometer un hurto, por lo que procedieron a interceptarlo. En ese momento, los policías solicitaron su documentación y efectuaron el correspondiente registro corporal en busca de posesiones que confirmaran sus sospechas.

Los agentes comprobaron sus datos con el Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, que les alertó de que el individuo se encontraba en búsqueda y captura desde el pasado 26 de enero, orden dictada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife.

Detención

Tras verificar esta situación con la institución judicial granadillera, el varón fue detenido y trasladado inicialmente a la Jefatura de la Policía Local de Mogán para la instrucción de las diligencias y pasar, posteriormente, a dependencias de la Guardia Civil en Puerto Rico.

Esta actuación está enmarcada en los esfuerzos de la Policía Local de Mogán de intensificar su labor preventiva para erradicar los hurtos que afectan a los vecinos y visitantes en las zonas turísticas del municipio.

