El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, martes 17 de febrero, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la DISA BALOS de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Alamendro 29, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 0,915€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 0,915€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 0,915€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,915€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,169€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Agüimes, Calle Alamendro 29, la estación de servicio DISA BALOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 17 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 0,915€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,915€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde sale a 0,915€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde se puede encontrar el gasoil a 0,915€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,079€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,079€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,089€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,089€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,249€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, martes 17 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,075€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Puerto del Rosario, CEPSA PUERTO ROSARIO, en Avenida Juan de Bethencourt 24, donde el litro está a 1,099€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,025€ el litro.

La estación de CEPSA PUERTO ROSARIO en Puerto del Rosario, Avenida Juan de Bethencourt 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,209€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la estación MERCASOSA a 1,250€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este martes 17 de febrero está en la estación de servicio PLENERGY a 0,915€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,915€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,180€ el litro.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 0,915€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,915€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este martes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,196€ el litro, en Calle Alegría 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 17 de febrero, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,998€ el litro.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,974€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,998€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [17/02/2026 8:03:39]