Teror pide reactivar las viviendas de El Secuestro paradas por la fuga de la constructora y promover 10 más

El Ayuntamiento de Teror solicita al Gobierno de Canarias la redacción de un proyecto para la construcción de 10 viviendas sociales más en El Secuestro, al mismo tiempo que espera que en los próximos meses vuelvan a reanudarse las obras de la promoción de las 18 que se paralizaron como consecuencia de la fuga de la empresa constructora, dejando a medias los trabajos ya contratados. El municipio tiene una treintena de solicitantes de familias que esperan acceder a una casa de promoción pública.

El alcalde de la Villa de Teror, José Agustín Arencibia, anunció durante el último pleno municipal su deseo de que se construyeran al mismo tiempo 28 viviendas sociales en El Secuestro, aprovechando el problema que se había generado al pararse la fase inicial por la marcha de la contrata. Para ello, ‘ofrecía’ otro terreno colindante, donde tendría cabida otra decena de inmuebles más.

El Gobierno busca el dinero para reactivar la obra

Sin embargo, esta petición tendrá que esperar. La intención del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) del Gobierno de Canarias en estos momentos es volver a tramitar un concurso para continuar con la construcción de esas primeras 18 viviendas y evitar que se dilate durante más tiempo su ejecución, según reconoce el alcalde, que asistió a la reunión con el primer teniente alcalde, Sergio Nuez, y la concejala del área, Eugenia Santana. El director del Icavi, Antonio Ortega, expuso que era más ágil concluir esta primera fase, y que en una posterior se contemplará su ampliación. Además, el solar anexo del que solo le separa un pasillo del otro ya está en manos del Gobierno de Canarias, por lo que facilitaría su continuidad.

https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2025/06/21/san-matias-alcalde-psoe-ayuntamiento-cultura-arte-118903758.html / LP / DLP

El proyecto de las 18 viviendas cuenta con proyecto, aunque tras la fuga de la constructora habrá que actualizar el documento con los precios y el trabajo inicial ya realizado por la empresa antes de su marcha.

José Agustín Arencibia destaca que la construcción de las 28 viviendas darán un empujón importante para aliviar las listas de espera de solicitantes de vivienda pública, aunque todavía habrá que esperar algún tiempo. En estos momentos, el número de peticionarios inscritos es de 30. «Nosotros somos los primeros que queremos que esto salga adelante, porque la vivienda es un problema muy importante y hay que buscar una solución», destacó el alcalde de Teror.

Como publicó este periódico, la consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias tramita el nuevo proyecto ajustado a la situación actual para la construcción de 18 viviendas sociales en la zona de El Secuestro en Teror, tras la fuga de la empresa constructora adjudicataria, a la que se le exigirá una indemnización por incumplir el contrato de adjudicación.

Un año y medio de obras

Los trabajos contratados en 2024 tenían una duración de 18 meses, por lo que debían estar acabados el 24 de marzo de este año 2026. Y suponía una inversión de 2.884.082 euros, incluyendo las obras de urbanización.

Sin embargo, el Ejecutivo regional tiene que buscar ahora una nueva financiación para acometer este proyecto, ya que la partida se ha desviado a otras obras que ya van a velocidad de crucero para su construcción. Pese a todo, se espera que pueda concretarse durante los próximos meses, y que la obra pueda reactivarse este mismo año.

El Gobierno autonómico anunció a finales de octubre de 2024 el comienzo de esta promoción de casas sociales en la Avenida Santiago de Cuba de Teror, tras la firma del contrato el día 4 de ese mes. Sin embargo, cuando apenas se estaba con los cimientos, la empresa recogió el material, se fue y renunció a su continuación.

Multa por la huida

El director del Icavi, Antonio Ortega, señalaba que a finales de diciembre se resolvió el contrato con la constructora, lo que no impide que se abra un procedimiento para la imposición de penalidades, conforme a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, por incumplimiento de la empresa.

Noticias relacionadas

El proyecto diseñado por el arquitecto Ramón Chesa en esta primera fase se desarrolla en una parcela de 1.000 metros cuadrados, y contempla un bloque de dos plantas de viviendas y un sótano, escalonando en tres bloques para adaptarse al desnivel del suelo en todos sus linderos, según estipula la normativa de altura y número de plantas. En su diseño tiene una organización tipológica sencilla, con viviendas que dan a la Avenida Santiago de Cuba (con una nueva calle peatonal circundante y plaza de juegos infantiles) y a los patios centrales, que también en planta baja resuelven la comunicación con las viviendas en cada nivel.