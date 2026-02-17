Urbanismo autoriza la transformación del apartahotel Tajinaste en un hotel de cinco estrellas tras una inversión de 1,16 millones de euros

La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana ha concedido licencia urbanística a la entidad Tajinaste Beach S.L. para la transformación del actual apartahotel en un establecimiento hotelero de cinco estrellas, incluyendo la ejecución de una nueva piscina. El nuevo establecimiento contará con nueve unidades alojativas y 18 plazas turísticas, con una edificación de planta rectangular, una planta sobre rasante y una planta bajo rasante destinada a sótano. La parcela dispondrá de terrazas privativas, zonas ajardinadas, área de solárium con piscina y un espacio de servicio de alimentación en planta baja. El presupuesto de ejecución material asciende a 1.166.831,70 euros.

El proyecto se desarrolla sobre una parcela de 1.175,89 metros cuadrados, en suelo urbano consolidado de uso turístico, y cumple los parámetros de ocupación (25%), edificabilidad (0,25 m²/m²), altura máxima permitida y retranqueos establecidos en el planeamiento vigente.

La licencia establece los plazos legales de ejecución conforme a la Ley del Suelo de Canarias, fijando un máximo de cuatro años para el inicio de las obras desde la notificación y otros cuatro años para su finalización, con posibilidad de prórroga en los términos previstos en la normativa vigente. De este modo, el Ayuntamiento garantiza seguridad jurídica y un marco temporal claro para el desarrollo del proyecto.

La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, explica que la actuación supone una renovación por sustitución del antiguo complejo extrahotelero, que pasa ahora a modalidad hotelera de cinco estrellas con una reducción de plazas y una clara apuesta por la calidad. El proyecto cumple íntegramente los parámetros de ocupación, edificabilidad, altura y retranqueos previstos en el planeamiento vigente, y cuenta con los informes sectoriales favorables correspondientes, tanto sanitarios como turísticos. “Desde Urbanismo trabajamos para que este tipo de iniciativas se tramiten con rigor técnico, coordinación administrativa y plena seguridad jurídica”.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que “cada licencia que desbloqueamos es una inversión que se activa y una oportunidad de empleo que se genera”. Añadió que “el objetivo de la Concejalía es facilitar la renovación porque permite modernizar la oferta existente. Queremos consolidar un modelo turístico basado en la calidad y no en la cantidad, elevando el nivel de nuestra planta alojativa y reforzando la competitividad de Maspalomas Costa Canaria”.

Tal y como señala el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, desde la Concejalía de Urbanismo “hemos situado la renovación de la planta alojativa como una línea estratégica de este mandato”. Por este motivo, explica, se han concedido licencias para modernizar complejos como Tajaraste, Salmón Playa, Royal Playa y Sáhara Playa, actuaciones que suponen inversión directa en rehabilitación integral, mejora de zonas comunes, accesibilidad y actualización de instalaciones. Asimismo, se han autorizado proyectos de reposicionamiento de mayor alcance como los del complejo Jardín del Sol o Playa del Sol, que elevarán la categoría y reforzarán la competitividad del destino.