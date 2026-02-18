82 nuevos contenedores refuerzan la recogida de residuos textiles y aceite vegetal usado en San Bartolomé de Tirajana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana instala 82 nuevos contenedores para la recogida selectiva de residuos textiles y aceite vegetal usado en distintos puntos del municipio. En concreto, se instalarán 50 contenedores de textil y 32 de aceite usado, todo ello de forma progresiva y con el objetivo de mejorar la cobertura del servicio municipal, según señala el Consistorio.

Una recogida anual de 114 toneladas de residuos

En el caso del residuo textil, la instalación de los 50 contenedores con una capacidad de 3.000 litros cada uno permitirá una recogida anual aproximada de 112 toneladas. Para el aceite vegetal usado, se incorporan 32 contenedores con una capacidad de 900 litros cada uno, con un volumen de recogida anual estimado en 1,7 toneladas. Además, los depósitos incorporan sensores de llenado, con el objetivo de optimizar las rutas, ajustar la frecuencia de retirada y reducir desplazamientos innecesarios.

El concejal Ruyman Cardoso junto al equipo y los nuevos contenedores. / LP/DLP

Como explican desde el Ayuntamiento, el contrato para este servicio se tramitó como contrato reservado, una fórmula que permite destinar determinados servicios exclusivamente a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción. «Se trata de un contrato pionero en Canarias por su impacto social al combinar la mejora del servicio con la generación de empleo. En la práctica, esto significa que el servicio no solo mejora la gestión de residuos, sino que también impulsa oportunidades laborales para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad», señala el concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso.

Esta intervención se realiza por un importe de 398.369 euros y con vigencia hasta 2028. Forma parte del contrato municipal específico para la recogida de residuos textiles y aceite vegetal usado, adjudicado en septiembre de 2025 a la empresa Ecatar Canarias S.L.U. «Era necesario dar este paso para modernizar el servicio y dotarlo de una mejor planificación. Aunque queda trabajo por hacer, la labor que está realizando la Concejalía permitirá implantar un modelo más eficaz y organizado, capaz de corregir de forma definitiva las deficiencias que arrastraba el servicio», explica Cardoso.

Modernización de la recogida de envases y papel

En paralelo, la concejalía también está llevando a cabo un proceso de modernización de la recogida selectiva. Entre las medidas ya impulsadas, figura el contrato de recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón adjudicado por 4,87 millones de euros hasta 2028. Este proyecto incluye la instalación de 560 contenedores nuevos, la renovación de flota y una mejora de capacidad cercana al 50%. A ello se suma una inversión superior a 300.000 euros para la construcción y modernización de recintos y puntos de recogida, junto a la instalación progresiva de 41 papeleras solares autocompactadoras en zonas del litoral de mayor tránsito.

Asimismo, el Consistorio puso en marcha el convenio con Fundación Foresta para la creación de un dispositivo especial de limpieza con 20 nuevas contrataciones, reforzando la planificación del servicio con medidas que combinan mejora operativa y empleo