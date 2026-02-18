El bocadillo más mítico de Gran Canaria se sirve en este municipio desde hace más de 40 años y sigue conquistando a sus clientes

No solo los bocadillos de pata asada triunfan en Gran Canaria, hay otros bocadillos sencillos elaborados en la isla que conquistan a los comensales. En Telde, con casi 50 años de historia se sigue sirviendo un bocadillo que mantiene la receta tradicional.

El mítico bocadillo de Casa Alonso, una cafetería fundado en 1979 en el barrio de La Barranquera, que se ha convertido en una parada obligatoria tanto para los vecinos como para los turistas que buscan un bocadillo clásico en la zona.

Las claves del bocadillo

Elaborado con caballa en conserva, tomarte fresco a rodajas, cebolla roja y como toque final un chorrito de vinagre. Una combinación que no tiene ingredientes innovadores ni reinterpretaciones, basta con utilizar productos clásicos de la gastronomía y mantener la misma esencia y estilo que décadas anteriores.

Aunque este bocadillo es el protagonista del local, no es el único. La carta cuenta con más opciones de bocadillos clásico de embutidos y fiambres, que triunfan entre sus clientes. Como jamón cocido acompañado de picadillo y queso manchego o tierno o jamón serrano con queso manchego, tomate y un toque de aceite de oliva, todo cortado al momento.

Un rincón para los aficionados del Real Madrid

En la misma cafetería hay un rincón destinado al Real Madrid que refleja la afición familiar del los dueños del establecimiento. En la vitrina se muestra la pasión por el club merengue, ya que está repela de camisetas de diferentes temporadas, escudos del equipo, fotografías y otros objetos relacionados con el equipo.

Horario y ubicación

Cafetería Alonso se encuentra en la calle Doctor Melían, en Telde. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes y la tradición de su mítico bocadillo.

Abre de lunes a viernes en horario de 6:00 a 14:45 horas, solo para ofrecer desayuno y almuerzos. Los sábados y domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.