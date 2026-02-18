El Cabildo inaugura el Hogar Julia para personas con discapacidad intelectual severa

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado este miércoles el Hogar Funcional Julia, un nuevo recurso sociosanitario destinado a atender a personas con discapacidad intelectual severa y que añade 15 plazas a la red insular. El centro, ubicado en el Complejo Sociosanitario Hoya del Parrado, ha supuesto una inversión de 1,6 millones de euros y contará con un equipo de 21 profesionales especializados.

El Hogar Julia forma parte del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Cabildo, que contempla la creación de unas 2.000 plazas en la isla con una inversión superior a los 200 millones de euros. En las últimas semanas se han inaugurado también un hogar funcional en Teror y el centro sociosanitario Benedicta Ojeda, mientras continúa la tramitación de un nuevo complejo de 235 plazas junto al antiguo Hospital Psiquiátrico.

La instalación dispone de espacios abiertos y ha sido diseñada para ofrecer un entorno convivencial adaptado, con el objetivo de convertirse en un referente en atención y rehabilitación. La gestión será pública a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS). La iniciativa incluye una vivienda diferenciada con tres plazas en la que los residentes podrán avanzar hacia una vida más independiente, con la vista puesta en que, en algunos casos, puedan llegar a desenvolverse fuera de un centro residencial.

Homenaje a represaliadas del franquismo

El nombre del centro rinde homenaje a trabajadoras del Cabildo represaliadas durante el franquismo, entre ellas las auxiliares del Hospital San Martín Julia Soler Córdoba y Julia Emilia González Ojeda, en reconocimiento a su labor y memoria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, durante el acto de inauguración del Hogar Julia. / LP/DLP.

El presidente insular, Antonio Morales, destacó que la apertura “es un paso más en las políticas de implantar un modelo de atención cercana, humana y rodeada de naturaleza”, al tiempo que subrayó que el objetivo no es solo aumentar plazas, sino mejorar la calidad y diversidad de los recursos destinados a las personas dependientes.

Por su parte, la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, anunció que el hogar desarrollará por primera vez en la isla un proyecto socioeducativo pionero orientado a fomentar la autonomía personal de los usuarios. Según la consejera, la apertura contribuye a saldar la deuda histórica con las personas con discapacidad, ampliando los recursos residenciales más allá de los centros ocupacionales o de día.