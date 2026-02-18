El Centro Cultural El Mocán y las Oficinas Municipales de Arguineguín mejoran su eficiencia energética con 192 paneles fotovoltaicos

El Ayuntamiento de Mogán pone en marcha la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo en el Centro Cultural El Mocán y las Oficinas Municipales de Arguineguín. En los inmuebles se intalarán un total de 192 paneles fotovoltaicos con los que se prevé lograr un ahorro de entre el 39 y el 48% del consumo energético anual a partir de la energía solar. Según explica el Consistorio, el objetivo de esta medida es reducir la dependencia de fuentes de energía contaminantes y mejorar la eficiencia energética del municipio.

«Un modelo más sostenible y responsable»

En el proyecto correspondiente al Centro Cultural El Mocán se dispondrán 141 paneles fotovoltaicos con el que se persigue un ahorro de hasta el 48% en su consumo energético. Para esta acción, el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto base de 98.618 euros, financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Sostenibilidad Turísticas en Destinos de Mogán,y con fondos Next Generation EU.

Con respecto a las Oficinas Municipales de Arguineguín, se licita con un presupuesto base de 52.092 euros con una subvención de Vicepresidencia Primera y Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, correspondiente a la convocatoria dirigida a los Ayuntamientos de la isla para la ejecución de Equipamientos Sociales. En concreto, se instalarán 51 paneles que lograrán un ahorro aproximado del 39% sobre el consumo energético.

Las empresas interesadas puedes presentar sus ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público antes del 23 de febrero para las Oficinas Municipales de Arguineguín y 9 de marzo para el Centro Cultural El Mocán.

Noticias relacionadas

El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, señala que con esta acción desde el Consistorio «no solo buscamos reducir los costes operativos de nuestras instalaciones, sino también avanzar hacia un modelo más sostenible y responsable con el medio ambiente».