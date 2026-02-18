El Centro de Protección Animal de Santa Lucía amplía servicios contra el abandono
La empresa Legiocan S.L. se hace cargo de la gestión de las instalaciones durante los próximos cuatro años con un presupuesto de 235.875 euros anuales
LP/DLP
El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha adjudicado el servicio de gestión del Centro de Protección Animal (CPA), que será prestado por la empresa Legiocan SL durante los próximos cuatro años. El contrato se firmará el 9 de marzo e incluye, además del mantenimiento de las instalaciones, la recogida de animales abandonados, asistencia veterinaria, alimentación, gestión de adopciones y coordinación del voluntariado, con servicio ininterrumpido las 24 horas del día durante todo el año.
El presupuesto asciende a 235.875 euros anuales y contempla como principal novedad la realización de campañas de sensibilización sobre bienestar animal, especialmente en centros educativos, así como la organización de eventos de adopción, participación en ferias y actividades de concienciación ciudadana. La empresa también gestionará las visitas al centro y su página web, además de colaborar con asociaciones protectoras.
Entre las tareas incluidas figuran el mantenimiento integral de las instalaciones, jardinería, sala de curas, oficinas, riegos y dependencias anexas, la gestión de animales incautados por denuncias y la acogida temporal de especies exóticas o no habituales. Asimismo, el contrato incorpora el desarrollo del programa municipal de Captura, Esterilización y Retorno (CER) de colonias felinas.
El concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón, destacó que el nuevo servicio permitirá reforzar la concienciación ciudadana para prevenir el abandono y consolidar el objetivo de sacrificio cero vigente en el municipio desde 2019.
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
- La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán
- La Justicia anula el nombramiento de tres altos cargos del Cabildo de Gran Canaria
- 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
- El pequeño bar de este municipio de Gran Canaria con 4,8 estrellas: comida casera y raciones generosas
- La Aemet avisa de viento fuerte y descenso de temperaturas este sábado en Gran Canaria