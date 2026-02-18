Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026Rescate tres escaladoresGestión cementeriosConde de la Vega GrandeAgresión sexual
instagramlinkedin

El Centro de Protección Animal de Santa Lucía amplía servicios contra el abandono

La empresa Legiocan S.L. se hace cargo de la gestión de las instalaciones durante los próximos cuatro años con un presupuesto de 235.875 euros anuales

Centro de Protección Animal en Santa Lucía de Tirajana.

Centro de Protección Animal en Santa Lucía de Tirajana. / LP/DLP.

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha adjudicado el servicio de gestión del Centro de Protección Animal (CPA), que será prestado por la empresa Legiocan SL durante los próximos cuatro años. El contrato se firmará el 9 de marzo e incluye, además del mantenimiento de las instalaciones, la recogida de animales abandonados, asistencia veterinaria, alimentación, gestión de adopciones y coordinación del voluntariado, con servicio ininterrumpido las 24 horas del día durante todo el año.

El presupuesto asciende a 235.875 euros anuales y contempla como principal novedad la realización de campañas de sensibilización sobre bienestar animal, especialmente en centros educativos, así como la organización de eventos de adopción, participación en ferias y actividades de concienciación ciudadana. La empresa también gestionará las visitas al centro y su página web, además de colaborar con asociaciones protectoras.

Entre las tareas incluidas figuran el mantenimiento integral de las instalaciones, jardinería, sala de curas, oficinas, riegos y dependencias anexas, la gestión de animales incautados por denuncias y la acogida temporal de especies exóticas o no habituales. Asimismo, el contrato incorpora el desarrollo del programa municipal de Captura, Esterilización y Retorno (CER) de colonias felinas.

Noticias relacionadas

El concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón, destacó que el nuevo servicio permitirá reforzar la concienciación ciudadana para prevenir el abandono y consolidar el objetivo de sacrificio cero vigente en el municipio desde 2019.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas
  2. La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: 'No lo toleramos
  3. San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
  4. Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán
  5. La Justicia anula el nombramiento de tres altos cargos del Cabildo de Gran Canaria
  6. 20 años del primer descubrimiento en Gran Canaria
  7. El pequeño bar de este municipio de Gran Canaria con 4,8 estrellas: comida casera y raciones generosas
  8. La Aemet avisa de viento fuerte y descenso de temperaturas este sábado en Gran Canaria

El PSOE denuncia la caída de piedras y el deterioro del ingenio azucarero de Agaete

El PSOE denuncia la caída de piedras y el deterioro del ingenio azucarero de Agaete

Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales

Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales

El Centro de Protección Animal de Santa Lucía amplía servicios contra el abandono

El Centro de Protección Animal de Santa Lucía amplía servicios contra el abandono

Tafira abre un centro para personas con discapacidad severa con 15 nuevas plazas

Tafira abre un centro para personas con discapacidad severa con 15 nuevas plazas

La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con una docena de cuadros históricos

Gran Canaria abre cinco campos de entrenamiento para más de 14.000 perros de caza

Gran Canaria abre cinco campos de entrenamiento para más de 14.000 perros de caza

Un profesor de Vecindario afronta ocho años de cárcel por abusos sexuales a un alumno

Un profesor de Vecindario afronta ocho años de cárcel por abusos sexuales a un alumno

Ingenio mejora la movilidad peatonal en siete barrios de la zona alta

Ingenio mejora la movilidad peatonal en siete barrios de la zona alta
Tracking Pixel Contents