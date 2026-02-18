El Centro de Protección Animal de Santa Lucía amplía servicios contra el abandono

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha adjudicado el servicio de gestión del Centro de Protección Animal (CPA), que será prestado por la empresa Legiocan SL durante los próximos cuatro años. El contrato se firmará el 9 de marzo e incluye, además del mantenimiento de las instalaciones, la recogida de animales abandonados, asistencia veterinaria, alimentación, gestión de adopciones y coordinación del voluntariado, con servicio ininterrumpido las 24 horas del día durante todo el año.

El presupuesto asciende a 235.875 euros anuales y contempla como principal novedad la realización de campañas de sensibilización sobre bienestar animal, especialmente en centros educativos, así como la organización de eventos de adopción, participación en ferias y actividades de concienciación ciudadana. La empresa también gestionará las visitas al centro y su página web, además de colaborar con asociaciones protectoras.

Entre las tareas incluidas figuran el mantenimiento integral de las instalaciones, jardinería, sala de curas, oficinas, riegos y dependencias anexas, la gestión de animales incautados por denuncias y la acogida temporal de especies exóticas o no habituales. Asimismo, el contrato incorpora el desarrollo del programa municipal de Captura, Esterilización y Retorno (CER) de colonias felinas.

El concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón, destacó que el nuevo servicio permitirá reforzar la concienciación ciudadana para prevenir el abandono y consolidar el objetivo de sacrificio cero vigente en el municipio desde 2019.