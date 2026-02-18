Un falso hostelero de Telde tima 80.000 euros a una aplicación de reparto de comidas

Un hombre ha sido detenido en Telde tras inventarse una empresa de comida y estafar casi 80.000 euros a una conocida aplicación de reparto de productos alimenticios, aprovechándose de su sistema de compensación por pedidos cancelados.

La Policía Nacional detuvo a este varón, que contaba con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de un delito de falsificación de documento mercantil, usurpación de estado civil y estafa continuada.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la empresa afectada al haber detectado que el establecimiento ficticio se beneficiaba de forma fraudulenta de su sistema de compensaciones.

Modus operandi

El detenido simuló ser titular de una empresa y creó un local inexistente en la plataforma. Ejecutó el timo mediante la creación de múltiples cuentas falsas desde las que realizaba pedidos a su propio establecimiento ficticio, fijando, además, precios desorbitados en productos habituales.

Posteriormente, el presunto timador marcaba los pedidos como ‘listos para recoger’, y los cancelaba al instante por falta de fondos en las tarjetas asociadas. Esto obligaba al sistema de la plataforma a abonarle las compensaciones.

Para evitar que una posible intervención de repartidores de la aplicación revelara su plan, configuraba los pedidos para que fueran exclusivamente para recogida en el propio local.

Detención

La investigación llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde finalizó el jueves de la semana pasada, cuando los agentes, tras lograr reunir las pruebas suficientes para la plena identificación del presunto autor, procedieron a su localización y posterior detención.

En el momento de la actuación, intervinieron dinero en efectivo y procedieron al bloqueo de sus cuentas bancarias. Una vez concluidas las diligencias, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

