Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales

El Ayuntamiento de Guía se queda sin trabajadores después de arrastrar años sin convocar ofertas de empleo público. En estos momentos más de un tercio de las plazas de la plantilla municipal está sin cubrir y se queda sin operarios especializados como fontaneros y electricistas. El concejal de Recursos Humanos, Julián Melián, espera tener por primera vez la semana que viene cubiertos los puestos 'pata negra' de la gestión municipal, de la que depende el funcionamiento general de los distintos servicios y el control de las cuentas, a la vez que prepara la convocatoria de oposiciones que permitirán ir completando los servicios y crear listas de reserva para futuras bajas.

La plantilla municipal de Guía está formada por 162 trabajadores. Sin embargo, y debido a que no se han convocado oposiciones desde hace años salvo para ampliar el Cuerpo de la Policía Local, ahora hasta 59 sillas siguen sin ocupar. La situación afecta a todos los ámbitos, ya que hay 34 puestos libres de funcionarios, otros 17 labores fijos tras el proceso de estabilización y unas ocho jubilaciones en los últimos dos años.

Salvados por los planes de empleo

Julián Melián ya advirtió en el último pleno municipal de la carencia de trabajadores para poder sacar adelante la gestión municipal y achacó a este problema el bloqueo de expedientes.

"Estamos manteniéndonos con los planes de empleo, que son temporales, por una falta de previsión", reconoce el concejal, quien admite que la situación pueden empeorar en el próximo bienio porque hay 19 personas a las puertas de la jubilación y dos bajas de muy larga duración. En este sentido, alega que cuando tomaron posesión se toparon con un elevado déficit, que el grupo de gobierno va a intentar remediar.

El concejal de Recursos Humanos, Julián Melián, en el centro con trabajadores de planes de empleo en el salon de plenos de las Casas Consistoriales. / LP / DLP

Guía espera tener ya la semana que viene cubiertas las cuatro plazas 'pata negra', como son los puestos de intervención, tesorería, secretaría y adjunto a la secretaria de intervención, tras la inminente llegada de una tesorera, lo que supondrá un hito porque sería la primera vez en la historia en Guía, según el edil. Los puestos han sido ocupados por habilitados nacionales, salvo el secretario, que es un funcionario con la categoría de auxiliar administrativo que ocupa la plaza de forma provisional desde hace ocho años. Julián Melián espera poner en ese puesto a una persona con la cualificación específica a lo largo de este año.

Proceso de estabilización

El proceso de estabilización municipal para más de medio centenar de laborales ha servido para garantizar la continuidad de la plantilla del Ayuntamiento de Guía. Pero esto no ha evitado que se mantengan muchas plazas sin ocupar.

El responsable de Recursos Humanos insiste en que desde hace años no se han convocado oposiciones para reponer los puestos, salvo en la Policía Local, que pese a todo ni siquiera se ha podido cubrir la mitad de los puestos. Precisamente, en poco tiempo accederán definitivamente a la plantilla media docena de agentes en prácticas, mientras se ha dejado libre desde su jubilación hace seis años y medio la silla de subinspector-jefe. Estos puestos son fundamentales por razones de seguridad, pero también porque es esencial para prestar los turnos de mañana, tarde y noches los 365 días al año, teniendo además en cuenta las situaciones de incapacidad temporal, vacaciones y permisos que se producen.

Bolsas de empleo

El concejal de Recursos Humanos señala que la ausencia de planes de renovación ha ocasionado que se hayan quedado libres por jubilación plazas especializadas como las de fontaneros y electricistas, mientras se ha fomentado la contratación de empresas privadas para poder prestar estos servicios.

Julián Melián prevé negociar la convocatoria de oposiciones para sacar nuevas ofertas de empleo público, sobre todo en materia administrativa. Esto permitirá, añade, que los que pasen el primer examen puedan incorporarse a una lista de reserva para atender futuras vacantes. En la actualidad, y ante la falta de una bolsa de empleo, el Ayuntamiento tarda varios meses en poder solicitar a otras instituciones que les 'presten' trabajadores temporales. El concejal señala que municipios limítrofes como Gáldar y Moya aprovecharon precisamente el proceso de estabilización para crear sus propias listas de reserva, a la que echan mano cuando les hace falta contratar de una forma reglada.