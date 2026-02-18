El Cabildo de Gran Canaria habilita sus campos de entrenamiento para más de 14.000 perros de caza

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha los campos de entrenamiento para perros de caza correspondientes a 2026, una medida que permitirá ejercitar a más de 14.000 podencos en espacios controlados de la isla antes de la apertura de la temporada cinegética en agosto. La resolución, publicada el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial de Canarias, habilita cuatro zonas de adiestramiento en invierno donde los cazadores podrán soltar a sus perros sin armas de fuego para mejorar su condición física y estimular su instinto.

Los terrenos autorizados desde el 8 de febrero hasta el 6 de junio se ubican en Barranco de Silva (Telde), Hoya de la Salvia (Mogán), Montaña de Gáldar o Pico de la Atalaya (Gáldar) y Lomo de Santiago-Ayacata y Barranco de los Vicentes (San Bartolomé de Tirajana). Posteriormente, en verano se abrirán otros espacios hasta el inicio de la veda, además de un campo permanente para vuelo de aves de cetrería en la finca insular de Cebolla, en Arucas.

Miguel Romero Gil, técnico del Cabildo de Gran Canaria, explica que en la isla existen entre 3.200 y 3.600 cazadores y que la normativa permite llevar hasta cuatro perros por persona, lo que sitúa el censo aproximado en más de 14.000 animales, aunque no existe un registro específico insular. El único censo oficial disponible es el de animales domésticos identificado mediante microchip por el Colegio de Veterinarios.

La normativa establece que cada cazador podrá acudir con un máximo de cuatro perros y solo los jueves, sábados, domingos y festivos, entre la salida y la puesta del sol. Además, será obligatorio portar la documentación cinegética en vigor y respetar la señalización y los límites de cada área.

Oliver Saavedra, presidente de la Sociedad de Cazadores de La Aldea y representante de los cazadores de la isla, subraya que estos espacios sirven para que los perros “caminen, corran y despierten su instinto”, especialmente los más jóvenes. "Los ya maduros se llevan para que se intenten poner un poco en forma, como nosotros cuando vamos al gimnasio", agrega.

Abandono animal

El debate sobre el abandono de perros de caza resurge cada temporada, pero la administración insular matiza su alcance. Según Miguel Romero Gil, la mayoría de los animales recogidos en el albergue insular ubicado en Arucas no pertenecen a razas cinegéticas, sino a perros domésticos de diversa procedencia o a ejemplares decomisados por orden judicial tras casos de maltrato. "Recientemente no se han detectado casos de maltrato de podencos. El año pasado sí tuvimos varios casos. Entonces intervienen los agentes de medio ambiente y el Seprona; presentan la denuncia y luego es la jueza la que hace el decomiso de esos animales", relata Gil.

El técnico recuerda que la competencia en materia de protección animal corresponde a los ayuntamientos, si bien el Cabildo mantiene el albergue insular para acoger animales localizados en espacios naturales. Gil subraya que la Corporación impulsa distintas iniciativas para fomentar la adopción, entre las que destaca la feria Animundo, que se celebra cada año en Infecar, así como el Albergue, que mantiene todo el año un programa permanente a través de su página web.

Desde el sector cinegético, Oliver Saavedra rechaza que el abandono sea una práctica generalizada entre cazadores y asegura que la mayoría mantiene a sus perros como animales de compañía cuando dejan de ser aptos para la actividad. "Los cazadores no abandonamos a nuestros perros, lo que pasa es que en todos los gremios hay personas y personas. De hecho los cazadores tenemos desde hace muchos años a nuestros perros con microchips, porque si no, la guardia civil nos puede multar", expone Saavedra.