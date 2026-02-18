Gran Canaria logra una facturación turística récord de 6.280 millones en 2025

Gran Canaria facturó un total de 6.280.814.525 euros en el ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2024. Y con esa cifra, el destino supera por tercer año consecutivo el mayor registro histórico en rendimiento económico del cliente turístico en la isla, según informó este miércoles Turismo de Gran Canaria en un comunicado. Este hito se ha alcanzado con un gasto medio de 1.498 euros por viajero y estancia.

Gran Canaria logra así la mayor facturación de su historia con una presencia acumulada de 4.856.485 clientes turísticos, un 2,97% más que en 2024. La estancia media se situó en 7,17 días, con un 81,7% de ocupación de las plazas alojativas, una tarifa media de 132,22 euros por noche y un total de 28.154.763 pernoctaciones registradas, según datos publicados por el Instituto de Estadística de Canarias (Istac).

La evolución del registro histórico de facturación del destino ha sido positiva en los últimos ejercicios. Desde la recuperación de la normalidad del sector tras el parón provocado por la pandemia, Gran Canaria no ha dejado de crecer, superando cada año sus cifras anteriores de rendimiento. En 2022, la isla facturó 4.522.704.337 euros; en 2023, 5.465.107.411 euros; en 2024, 6.019.280.050 euros; y 2025 se sitúa ahora como el año de mayor facturación en la historia del destino insular.

El gasto por cliente y viaje ha seguido una evolución similar. En 2022 la media fue de 1.348,93 euros; en 2023 ascendió a 1.462,37 euros; en 2024, a 1.489,69 euros; y 2025 ha concluido con un nuevo máximo: 1.498,14 euros.

Crecimiento por trimestres

Por trimestres, los de mayor rendimiento fueron el primero, con 1.887.309.888,40 euros, y el cuarto, con 1.825.028.593,50 euros. Este último presenta un incremento porcentual del 2,3%, respecto al cuarto trimestre de 2024. La facturación del segundo trimestre fue de 1.179.378.882,60 euros, mientras que el tercero cerró con 1.389.097.160,10 euros.

Para el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, «la realidad del destino la marca nuestra capacidad alojativa y un invierno con ocupación casi plena. En este sentido, observamos un crecimiento notable de la facturación durante los meses de la temporada de verano, donde existe un mayor margen, de modo que las temporadas alta y baja se van aproximando», señaló.

Por nacionalidades, el mercado con mayor presencia es el del Reino Unido, seguido por Alemania, Países Nórdicos, Península y Baleares, Países Bajos, Francia, Italia, Irlanda y Bélgica.

Álamo, explicó que «los datos de facturación consolidan nuestro plan estratégico, basado en otorgar mayor valor al destino turístico, de manera que los clientes encuentren más motivaciones para gastar su presupuesto vacacional en la economía de la isla. Estas cifras avalan el proyecto y el camino recorrido desde 2020, cuando dejamos de contar turistas para priorizar la facturación». Álamo añadió que la Consejería del Cabildo de Gran Canaria continuará avanzando en las prioridades marcadas en la estrategia. «Queda mucho trabajo por hacer, pero seguiremos apostando por esta línea, de la mano de las instituciones públicas y privadas, porque la coordinación y el trabajo en equipo son la fórmula del éxito para la industria turística de Gran Canaria».