Ingenio mejora la movilidad peatonal en siete barrios de la zona alta

Ingenio mejorará la movilidad peatonal en siete barrios de la zona alta. El proyecto tendrá como finalidad mejorar las conexiones peatonales en dos áreas estratégicas del municipio de Ingenio. Por una parte, la intervención abarcará los tramos de la GC-100 que conectan los barrios de El Mondragón, El Carrión y La Longuera, mientras que, por otra parte, abordará la conexión peatonal entre los barrios de Lomo Juan, El Valle, Las Mejías y Cercado Grande.

Para ello, el consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, se reunió este miércoles con la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, para desarrollar de manera conjunta el nuevo plan de mejora de la movilidad peatonal en la GC-100, una iniciativa del propio Ayuntamiento orientada a reforzar las conexiones a pie en distintos núcleos urbanos. En la reunión acordaron que la redacción del plan cuente con la colaboración de los técnicos del Cabildo. Para la redacción del proyecto, el Ayuntamiento ya cuenta con una subvención del Gobierno de Canarias de 18.000 euros para continuar implementando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio.

El vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, junto a sus equipos. / LP/DLP

Durante la reunión el vicepresidente Augusto Hidalgo informó a la alcaldesa y a su equipo de otro asunto relacionado con la seguridad vial en el municipio y también en la GC-100, como es el proyecto de mejora de los accesos en coche al barrio de Aguatona. Esta es una solicitud que el Ayuntamiento planteó meses atrás a Obras Públicas del Cabildo tras una reunión de trabajo, haciéndose eco de una reclamación histórica de la asociación vecinal del barrio. Augusto Hidalgo afirmó que después de verano Obras Públicas contará ya con el proyecto de mejora redactado.

Además, la alcaldesa y su equipo plantearon la introducción de medidas de seguridad en algunos tramos de la GC-100 donde algunos conductores circulan a velocidad excesiva o hay falta de visibilidad para incorporarse a la vía. Hidalgo comunicó que ya se han hecho algunas mejoras en este sentido como reforzar las señales horizontales (entre ellas pintar 'dientes de dragón' en el asfalto) que limitan la velocidad de las personas usuarias.

Por otro lado, la representación municipal solicitó la valoración de la opción de implementar señales lumínicas para reforzar la visibilidad de los pasos de peatones, así como realizar una petición conjunta entre ambas administraciones, Ayuntamiento y Cabildo, a la Dirección General de Tráfico (DGT) para la instalación de radares fijos en algunos tramos rectos de la GC-100 para sancionar a los conductores que cometan infracciones con la velocidad.