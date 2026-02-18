Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un profesor de Vecindario afronta ocho años de cárcel por abusos sexuales a un alumno

La Audiencia Provincial enjuiciará los hechos, supuestamente cometidos fuera del entorno escolar, a partir del próximo martes

Complejo de edificios de la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria. 0-01-14 Las Palmas de Gran Canaria. Reportaje por el traslado de los Juzgados y su repercusion en la zona. Fotógrafo: Andrés Cruz

Complejo de edificios de la Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria. 0-01-14 Las Palmas de Gran Canaria. Reportaje por el traslado de los Juzgados y su repercusion en la zona. Fotógrafo: Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará a partir del próximo martes, 24 de febrero, a un profesor de un instituto público de Vecindario acusado de haber abusado sexualmente de un alumno de 15 años fuera del entorno escolar. La Fiscalía pide para el docente, que impartía clases en el IES Gran Canaria, una pena de ocho años de cárcel, con la obligación de someterse a un control médico periódico debido a los diversos trastornos mentales que padece.

El escrito de acusación del Ministerio Público mantiene que el acusado, identificado con las iniciales G. N. C., mantuvo una relación íntima con un estudiante del mismo centro entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.

El profesor, "en el contexto de dicha relación, inspirado por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales con el menor y de atentar contra su indemnidad sexual, en el período antedicho, en reiteradas ocasiones le besó la boca", afirma esta parte.

El docente mantuvo una relación íntima con el menor, de 15 años, durante cinco meses

De la misma forma, habría actuado con un ánimo idéntico pese a ser consciente de que era menor de edad y, en una fecha indeterminada dentro de ese margen temporal, presuntamente le practicó una felación en su vivienda habitual de Santa Lucía de Tirajana y en un viaje a Fuerteventura.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió diversas lesiones psíquicas, como un trastorno de estrés postraumático crónico que dificulta considerablemente su adaptación al entorno y le produce un menoscabo en su vida socio-afectiva y en su desarrollo sexual.

Patologías mentales

El docente, por su parte, tiene diagnosticado un trastorno depresivo mayor de tipo grave con rasgos psicóticos, un trastorno esquizoide de la personalidad y un trastorno de estrés postraumático. La Fiscalía considera así que sus funciones intelectivas y volitivas estaban alteradas de forma moderada por las patologías mentales de base que le afectan.

El Ministerio Público califica estos hechos como constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales con penetración a menor de 16 años, en el que concurre la eximente incompleta de anomalía psíquica. Además de la pena de prisión, reclama que se le imponga una medida de libertad vigilada por ocho años consistente en la obligación de seguir con un tratamiento médico externo o de someterse a un control periódico.

También pide esta parte que se le imponga una orden de alejamiento hacia el menor, su domicilio o cualquier lugar que frecuente por un periodo de diez años, aun cuando la persona no se halle en dichos lugares. Además, incluye una inhabilitación especial durante 10 años para ejercer cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve un contacto regular y directo con menores.

