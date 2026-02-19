Más de 40 empresas confirman su presencia en DigiON Canarias

El Salón de la Digitalización Empresarial de Canarias, DigiON Canarias, avanza hacia su cuarta edición con buena respuesta por parte de la industria tecnológica. A un mes de su celebración, ya son 41 las empresas expositoras confirmadas, lo que augura una zona expositiva amplia y que da cobertura a todas las áreas relacionadas con la transformación digital.

El encuentro, que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo, en Infecar, Feria de Gran Canaria, convertirá de nuevo a la Isla en punto de encuentro para profesionales y empresas interesadas en incorporar soluciones digitales a sus procesos productivos. El Salón se configura, así como plataforma de encuentro, en la que la oferta tecnológica, la demanda empresarial y el ecosistema público-privado convergen para generar oportunidades reales de negocio que impulsen la competitividad, la innovación y la transformación digital de las empresas canarias.

Las compañías confirmadas representan un amplio abanico de especializaciones, desde la ingeniería de datos, la inteligencia artificial, la automatización y los sistemas inteligentes, hasta la robótica, el desarrollo de software y, en general, soluciones tecnológicas que facilitan la transformación digital de las empresas.

DigiON Canarias 2025. / LP/DLP

Esta variada oferta de productos y servicios permitirá a los profesionales y visitantes en general conocer de primera mano herramientas concretas y las últimas novedades de mercado para mejorar su eficiencia y tomar decisiones basadas en datos.

IA y transformación digital

Para aquellas empresas que no hayan tomado la decisión de acudir a este encuentro como expositoras y que quieran aprovechar la oportunidad de hacer contactos profesionales, aún pueden solicitar su participación a través del formulario habilitado en la web www.digion-canarias.es. También se pueden adquirir las entradas gratuitas para asistir al Salón como público general, recorrer la zona expositiva y disfrutar del programa de conferencias.

En el mismo portal se encuentra ya publicado el programa de conferencias y mesas redondas organizado, que tiene la Inteligencia Artificial como hilo conductor de esta edición. El contenido abordará la digitalización desde una perspectiva estratégica y aplicada, con especial atención a su impacto en la productividad, la competitividad y la modernización empresarial.

Entre los temas que abordará el programa se encuentran las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en entornos empresariales; la automatización inteligente y la mejora de procesos; la explotación de datos; la integración de sistemas inteligentes; el impacto de la regulación en las startups y la ciberseguridad y protección de activos digitales, entre otros. También se ofrecerán experiencias reales y casos de éxito de la transformación digital a través de las intervenciones de varios especialistas en la materia.

El programa incluirá ponencias y mesas de debate con expertos y profesionales de referencia en el ámbito tecnológico, como Carlos Santana, divulgador de IA en Youtube; Selva Orejón, CEO de OnbrandinG, o Ingrid González, directora de Área de Protección de Datos y Derecho Digital, que aportarán su visión estratégica sobre los retos de la digitalización empresarial.

Además, el evento volverá a incorporar un espacio específico para encuentros B2B, diseñado para favorecer conexiones directas entre proveedores tecnológicos y empresas interesadas en implantar soluciones innovadoras.

DigiON Canarias es una iniciativa promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, con el apoyo de Cajasiete y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.