Más de 40 empresas confirman su presencia en DigiON Canarias
Los próximos 19 y 20 de marzo, Infecar, Feria de Gran Canaria acogerá una nueva edición de este Salón de Digitalización Empresarial de Canarias para impulsar la innovación y la transformación digital de las empresas canarias
El Salón de la Digitalización Empresarial de Canarias, DigiON Canarias, avanza hacia su cuarta edición con buena respuesta por parte de la industria tecnológica. A un mes de su celebración, ya son 41 las empresas expositoras confirmadas, lo que augura una zona expositiva amplia y que da cobertura a todas las áreas relacionadas con la transformación digital.
El encuentro, que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo, en Infecar, Feria de Gran Canaria, convertirá de nuevo a la Isla en punto de encuentro para profesionales y empresas interesadas en incorporar soluciones digitales a sus procesos productivos. El Salón se configura, así como plataforma de encuentro, en la que la oferta tecnológica, la demanda empresarial y el ecosistema público-privado convergen para generar oportunidades reales de negocio que impulsen la competitividad, la innovación y la transformación digital de las empresas canarias.
Las compañías confirmadas representan un amplio abanico de especializaciones, desde la ingeniería de datos, la inteligencia artificial, la automatización y los sistemas inteligentes, hasta la robótica, el desarrollo de software y, en general, soluciones tecnológicas que facilitan la transformación digital de las empresas.
Esta variada oferta de productos y servicios permitirá a los profesionales y visitantes en general conocer de primera mano herramientas concretas y las últimas novedades de mercado para mejorar su eficiencia y tomar decisiones basadas en datos.
IA y transformación digital
Para aquellas empresas que no hayan tomado la decisión de acudir a este encuentro como expositoras y que quieran aprovechar la oportunidad de hacer contactos profesionales, aún pueden solicitar su participación a través del formulario habilitado en la web www.digion-canarias.es. También se pueden adquirir las entradas gratuitas para asistir al Salón como público general, recorrer la zona expositiva y disfrutar del programa de conferencias.
En el mismo portal se encuentra ya publicado el programa de conferencias y mesas redondas organizado, que tiene la Inteligencia Artificial como hilo conductor de esta edición. El contenido abordará la digitalización desde una perspectiva estratégica y aplicada, con especial atención a su impacto en la productividad, la competitividad y la modernización empresarial.
Entre los temas que abordará el programa se encuentran las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en entornos empresariales; la automatización inteligente y la mejora de procesos; la explotación de datos; la integración de sistemas inteligentes; el impacto de la regulación en las startups y la ciberseguridad y protección de activos digitales, entre otros. También se ofrecerán experiencias reales y casos de éxito de la transformación digital a través de las intervenciones de varios especialistas en la materia.
El programa incluirá ponencias y mesas de debate con expertos y profesionales de referencia en el ámbito tecnológico, como Carlos Santana, divulgador de IA en Youtube; Selva Orejón, CEO de OnbrandinG, o Ingrid González, directora de Área de Protección de Datos y Derecho Digital, que aportarán su visión estratégica sobre los retos de la digitalización empresarial.
Además, el evento volverá a incorporar un espacio específico para encuentros B2B, diseñado para favorecer conexiones directas entre proveedores tecnológicos y empresas interesadas en implantar soluciones innovadoras.
DigiON Canarias es una iniciativa promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, con el apoyo de Cajasiete y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
