Más de 60 estudiantes de Gran Canaria podrán estudiar inglés en Irlanda con las nuevas becas del Cabildo

Sesenta y tres estudiantes de 4º de ESO de centros públicos de Gran Canaria podrán beneficiarse del Programa Insular de Inmersión Lingüística 2026 con un importe de hasta 7.900 euros para hacer una estancia de tres meses en Irlanda. La ayuda cubre íntegramente la estancia y los servicios asociados, como el traslado a Irlanda y el regreso, alojamiento, transporte, materiales didácticos, seguro de accidentes, así como gestión administrativa para la convalidación académica en España.

El objetivo del programa, que pone en marcha su segunda edición con una dotación de 500.000 euros, es reforzar las competencias en lengua inglesa mediante una experiencia de inmersión completa en el sistema educativo y la cultura irlandesa. Antes del viaje, el alumnado recibirá un curso preparatorio de inglés, orientado a reforzar su competencia comunicativa y garantizar que puedan desenvolverse con seguridad desde el primer día de estancia en Irlanda, facilitando así una adaptación académica y personal más eficaz.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que hayan superado 3º de ESO en el curso 2025/2026 y que vayan a cursar 4º de ESO en el curso 2026/2027, debiendo cumplir, entre otros requisitos, haber aprobado todas las asignaturas, obtener al menos una calificación mínima de ‘Bien’ en Inglés en el primer y segundo trimestre, acreditar dos años de residencia continuada en Gran Canaria y no superar una renta anual de 24.000 euros por miembro computable de la unidad familiar.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde su publicación en el tablón de anuncios del Cabildo y en las webs corporativas. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria o presencialmente en los registros habilitados.

“Estas becas no solo mejoran el nivel de inglés del alumnado, sino que les ofrecen una experiencia vital que marcará su futuro académico y personal. Vivir tres meses en otro país, integrarse en su sistema educativo y convivir con una familia local supone crecer en autonomía, responsabilidad y confianza, además de una apuesta firme por la formación internacional de la juventud grancanaria, aseguró la consejera de Educación, Olaia Morán.