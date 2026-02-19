El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana investiga el origen de un vertido en Juncalillo del Sur

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana investiga un vertido hallado en el entorno de Juncalillo del Sur, en las inmediaciones del Castillo del Romeral, con el objetivo de determinar el origen y su composición. Las primeras informaciones llegaron al Consistorio por parte de los vecinos de la zona el pasado lunes tras detectar cómo desde una tubería brotaba agua en mal estado que llegó hasta la costa en el Sitio de Interés Científico (SIC) de Juncalillo del Sur.

Para determinar el contenido de este vertido, estudiar su alcance y saber si es contaminante o no, los técnicos de la Concejalía de Sanidad del Consistorio tirajanero tomaron este jueves diversas muestras en la zona afectada, además de hacer un seguimiento de la evolución de la zona.

Días después tener conocimiento del vertido, fuentes municipales explican que ya apenas quedan restos y que, por lo pronto, no hay constancia de que vaya a más. Entre las principales hipótesis, los técnicos barajan que puedan tratarse de aguas fecales o de un vertido químico, aunque están a la espera del resultado de los análisis de las muestras. El Consistorio estudia si procede de las instalaciones de una empresa ubicada en la zona, aunque aún no tienen constancia de la naturaleza del vertido. No obstante, esa empresa paralizó su actividad desde que se tuvo conocimiento del derrame.

Las mismas fuentes descartan que proceda de una tubería municipal de la red pública municipal al no pasar por allí ninguna instalación de estas características propiedad del Ayuntamiento. La Unidad de Playas de la Policía Local se personó en la zona tras conocer los hechos.