Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala Drag Queen 2026AiramGestión cementeriosSucesosQuevedoSubida tarifas AenaCríticas al gasto del Carnaval en LPGC
instagramlinkedin

El bocadillo de chocos que arrasa en Gran Canaria: cuesta unos 6 euros y es perfecto para llevar

Una opción económica para disfrutar tanto en el local como para llevar

Este bocadillo es una opción económica

Este bocadillo es una opción económica / Reseñas Google

Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria hay clásicos que perduran con el paso de los años y siguen conquistando a los vecinos y visitantes con sus recetas tradicionales. Uno de ellos es el bocadillo de chocos del restaurante Miramar Aeropuerto, una propuesta sencilla y económica que se ha convertido en una parada obligatoria tanto para comer allí como para pedirlo para llevar.

Bocadillo de chocos en Gran Canaria

A diferencia del tradicional bocadillo de calamares de Bar Dos Hermanos, aquí el protagonista es el choco. Con un rebozado crujiente, combinado con ensalada de col, alioli y pan tostado, han logrado un bocadillo que conquista el paladar de sus clientes. Todo por un precio que ronda los 6 euros, que lo convierte una opción para comer, almorzar o cenar para quienes buscan comer bien sin gastar demasiado.

El local ofrece pescado fresco y opciones para llevar, donde su bocadillo de chochos, entre otros, se ha consolidado como un imprescindible que muchos recomiendan pedir para comerlo en la plata o para llevárselo al aeropuerto antes de abandonar la isla.

Horario y ubicación

El restaurante Miramar Aeropuerto se encuentra en C/ de las Puntillas, 2, en Ingenio. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han probado el bocadillo de chochos y ostros elaboraciones del establecimiento.

Además, no es el único local que tienen. Cuenta tambien con Miramar San Cristóbal en la calle Marina, 86, en Las Palmas de Gran Canaria y Miramar Playa de Arinaga, en la Avenida de los Pescadores. Sin embargo, el más emblemático y donde hacen los mejores bocadillos en su local del Carrizal, Ingenio.

Noticias relacionadas y más

Abre de lunes a sábado de 6:30 a 1:00 horas, en horario indefinido. Mientras que los domingos reduce su horario de 8:00 a 16:30 horas.

TEMAS

  1. Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
  2. Los caravanistas dispondrán de un parquin provisional en El Burrero
  3. La familia del Conde de la Vega Grande salda el impuesto de sucesiones con un docena de cuadros históricos
  4. Con sensores y un sistema luminoso: así funcionan las nuevas papeleras inteligentes que instala Mogán
  5. El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
  6. La Aemet avisa de viento fuerte y descenso de temperaturas este sábado en Gran Canaria
  7. ¿Vuelve la calima este lunes a Gran Canaria? La Aemet avisa de un notable ascenso de temperaturas
  8. El Tribunal Supremo aclarará si los hoteles de Mogán deben pagar menos por la ocupación de suelo público durante la pandemia

El bocadillo de chocos que arrasa en Gran Canaria: cuesta unos 6 euros y es perfecto para llevar

El bocadillo de chocos que arrasa en Gran Canaria: cuesta unos 6 euros y es perfecto para llevar

Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales

Faltan fontaneros y electricistas: Guía arrastra un déficit de personal al tener vacantes 59 de 162 plazas municipales

El 'timo del amor' en Gran Canaria: nueve personas estafan a vecinos de Gáldar tras enamorarlos por internet

El 'timo del amor' en Gran Canaria: nueve personas estafan a vecinos de Gáldar tras enamorarlos por internet

Originia Foods recomienda el consumo de la leche condensada tradicional

Originia Foods recomienda el consumo de la leche condensada tradicional

Un falso hostelero de Telde tima 80.000 euros a una aplicación de reparto de comidas

Un falso hostelero de Telde tima 80.000 euros a una aplicación de reparto de comidas

El PSOE denuncia la caída de piedras y el deterioro del ingenio azucarero de Agaete

El PSOE denuncia la caída de piedras y el deterioro del ingenio azucarero de Agaete

El Centro de Protección Animal de Santa Lucía amplía servicios contra el abandono

El Centro de Protección Animal de Santa Lucía amplía servicios contra el abandono

Tafira abre un centro para personas con discapacidad severa con 15 nuevas plazas

Tafira abre un centro para personas con discapacidad severa con 15 nuevas plazas
Tracking Pixel Contents