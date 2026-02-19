Un candidato al Ayuntamiento de Valsequillo acusa al alcalde de no pagar el agua municipal y lo llama “chatarra” y "basura"

La tensión política ha vuelto a escena en Valsequillo tras las declaraciones realizadas en redes sociales por Olegario del Pino Santana, quien fue candidato en las elecciones municipales de 2023. El integrante de la lista electoral, concurrió en el puesto 24, de la Agrupación de Electores Asociación de Barrios (ASBA), actualmente integrada en Primero Canarias, acusó públicamente al alcalde de no abonar facturas del consumo de agua de las instalaciones municipales.

En su publicación, Del Pino Santana utilizó expresiones despectivas contra el regidor, calificándolo con términos como “chatarra” y “basura”. Las palabras han generado malestar en el ámbito político local y han provocado una respuesta inmediata del primer edil.

Respuesta del alcalde

El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, ha rechazado de forma tajante las acusaciones. En declaraciones este jueve, ha asegurado que el Ayuntamiento no mantiene impagos en relación con el suministro de agua y negó cualquier irregularidad en la gestión de las facturas municipales.

Captura de pantalla de los insultos proferidos en Facebook al alcalde de Valsequillo / Facebook

Hernández Atta ha solicitado una rectificación pública por parte del autor de los comentarios y ha subrayado que las manifestaciones realizadas no representan necesariamente la posición oficial de ninguna formación política.

El regidor recordó además su trayectoria en la vida pública del municipio y defendió la necesidad de mantener el respeto en el debate político. Según manifestó, las diferencias de opinión no deben derivar en ataques personales.

Llamamiento a la convivencia

El alcalde insistió en que ha trabajado durante años por "mantener la paz social en el municipio" y señaló que episodios puntuales como este no modificarán su línea de actuación. Reiteró que la pluralidad política debe gestionarse desde el respeto institucional.