Diez bandas se suben al escenario en el primer festival de KM0

Diez bandas se subirán al escenario en la trasera del Teatro Víctor Jara en la primera edición del Festival de Bandas KM0 de Santa Lucía de Tirajana. Con más de doce horas de música en directo, el evento comienza este viernes con un horario de 19:00 a 23:30 horas y continúa la tarde del sábado de 18:00 a 01:00 horas. Así, el festival trae consigo una diversidad de grupos vinculados de una forma u otra al municipio sin regirse con una línea estilística única.

De acceso gratuito y destinado para todos los públicos, el público disfrutará de referentes históricos, como Non Trubada, Santo Machango, Guagua Band y Enac Ska o con el rock y el metal de Apostles of Perversion, Basic Needs e Ignotos.

Además, es festival contará con Nauci Gold y la participación especial desde Tenerife de Las Ratas, veteranos de la escena canaria que acuden como invitados. El cartel se completa con las sesiones de Neketán y DJ Hada Verde, que mantendrán el pulso musical entre actuaciones y al cierre de cada noche.

En el recinto, habrá una zona gastronómica habilitada para cenas y picoteo, así como un espacio dedicado al merchandising. En estos stands, los asistentes podrán adquirir discos, camisetas y otros productos directamente de los artistas, fomentando así la economía cultural de base.

«Hemos querido crear este espacio propio que pone en valor el talento musical local, estoy seguro que vendrá público de toda la isla para escuchar a bandas que han nacido en nuestro municipio», señala el alcalde Francisco García. Por su parte, el concejal de Cultura Sergio Vega agradece «el trabajo de todo el equipo de la concejalía en la preparación de este festival de bandas que sin duda va a convertir este fin de semana a nuestro municipio en la capital de la música hecha en la isla».