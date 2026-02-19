Educación e HiperDino impulsan el proyecto BRINZAL para reforzar la reforestación y la biodiversidad canaria en 15 centros escolares

La reforestación y la conservación de la biodiversidad canaria entran en las aulas a través del proyecto BRINZAL, Dando alas a los bosques, una iniciativa promovida por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la cadena de supermercados HiperDino.

El programa, presentado en el CEIP Carretería, en la Villa de Moya (Gran Canaria), se desarrollará en quince centros educativos de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, con cinco colegios en cada isla, y se prolongará hasta junio de 2026.

Educación ambiental desde las aulas

El objetivo principal de BRINZAL es implicar a la comunidad educativa en la protección de las especies amenazadas y en la recuperación de los ecosistemas del archipiélago. Para ello, el proyecto pone el foco en un elemento clave del equilibrio natural: el papel de las aves frugívoras en la dispersión de semillas.

A través de charlas, talleres y actividades prácticas iniciadas el pasado mes de octubre, el alumnado aprende cómo determinadas especies de aves contribuyen de forma natural a la regeneración de los bosques, transportando semillas que posteriormente germinan en nuevos espacios.

Además, el programa contempla la instalación de estaciones en cada centro escolar con comederos de frutos y bebederos de agua. Estos puntos proporcionan recursos suplementarios a la avifauna local, especialmente en periodos de sequía, y permiten al alumnado observar de primera mano la interacción entre aves y vegetación.

Imagen de la presentación del proyecto BRINZAL en Moya, / La Provincia

Un proyecto con vocación de continuidad

El consejero del área, Poli Suárez, destacó durante la presentación la importancia de que los centros educativos incorporen este tipo de acciones a su actividad diaria. Subrayó que la conservación de los espacios verdes y de los bosques forma parte de la identidad del archipiélago y expresó la voluntad de ampliar el programa a otras islas como El Hierro y La Gomera en futuras ediciones.

El planteamiento es dar continuidad al proyecto y aumentar progresivamente el número de centros participantes, consolidándolo como una herramienta estable de sensibilización ambiental.

Moya y el entorno natural como aula abierta

En Gran Canaria, uno de los municipios implicados es la Villa de Moya. Su alcalde, Raúl Afonso, valoró la participación de los centros CEIP Carretería y CEIP Manuel Balbuena Pedraza en BRINZAL.

El municipio cuenta con un enclave natural de gran relevancia, la Reserva Natural Especial de Los Tilos, espacio protegido que alberga una muestra significativa de laurisilva. La cercanía a este entorno refuerza la necesidad de concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar la flora y fauna autóctonas.

Retos específicos en cada isla

Aunque el proyecto comparte una base común, cada isla presenta desafíos ambientales propios. En Tenerife, los talleres pondrán el acento en la conservación del bosque termófilo original, del que actualmente se conserva solo un 6,7% de su extensión histórica.

En Gran Canaria, el énfasis se situará en la laurisilva, ecosistema del que apenas se mantiene un 5% respecto a su superficie original. Este tipo de bosque húmedo, característico de las medianías y zonas de influencia de los alisios, es uno de los más emblemáticos del archipiélago.

Conocimiento práctico y observación directa

Uno de los elementos diferenciales del proyecto BRINZAL es su enfoque práctico. Las estaciones instaladas en los centros escolares permiten que el alumnado realice visitas periódicas para observar la actividad de las aves y comprender cómo estos animales influyen en la regeneración forestal.

Durante las sesiones se abordan contenidos como:

Tipologías de aves presentes en Canarias.

Características de hojas, árboles y frutos de la vegetación autóctona.

Importancia de la reforestación para mejorar la biodiversidad.

Este aprendizaje directo busca reforzar la conexión entre la comunidad educativa y el entorno natural, especialmente en zonas urbanas donde el contacto cotidiano con ecosistemas forestales puede ser limitado.

Compromiso institucional y empresarial

Desde HiperDino, su director financiero y de sostenibilidad, Aridani Ramírez, señaló que el proyecto refleja el compromiso de la empresa con la protección de los ecosistemas canarios y la recuperación de la flora autóctona, afectada por distintos factores a lo largo del tiempo.

La colaboración público-privada en iniciativas ambientales se ha convertido en una fórmula habitual para impulsar proyectos de educación y sensibilización, especialmente en territorios con un alto valor ecológico como Canarias.

Reforestación y biodiversidad: una prioridad estratégica

La restauración de ecosistemas degradados y la mejora de la biodiversidad son líneas prioritarias en las políticas ambientales europeas y estatales. En un archipiélago con un elevado número de endemismos y hábitats singulares, la educación ambiental cobra especial relevancia.

El proyecto BRINZAL apuesta por implicar a la infancia y la juventud en ese reto, promoviendo una cultura de respeto y conocimiento del entorno natural. La combinación de formación teórica, actividades prácticas y contacto directo con la fauna y flora locales pretende sentar las bases de una ciudadanía más consciente y comprometida con la sostenibilidad.

Con su despliegue en quince centros educativos y la previsión de ampliación a nuevas islas, la iniciativa aspira a consolidarse como una herramienta educativa de largo recorrido para fortalecer la reforestación y el conocimiento de la biodiversidad en Canarias.