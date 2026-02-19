Gran Canaria pide ampliar los plazos del programa Energía Sostenible para salvar 100 millones de la UE

Más de 100 millones de euros de inversiones en proyectos relacionados con la energía renovable se pueden quedar en nada por la burocracia. El presidente del Cabildo de Gran Canarias, Antonio Morales, ha advertido de la imposibilidad para cumplir con los plazos del Programa de Energía Sostenible en Islas financiado por los fondos Next Generation. "Convocatorias que se resuelven tras meses de retraso no pueden exigir la ejecución y certificación en apenas semanas. Eso no es viable ni para una administración pública ni para una pequeña empresa o comunidad energética", ha expuesto.

Por ello, Morales ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una adaptación urgente de los plazos que permita culminar los proyectos concedidos. El presidente insular ha hecho esta petición acompañado de representantes de ayuntamientos de la isla, de las comunidades energéticas ciudadanas e industriales, organizaciones empresariales y empresas con inversiones comprometidas en autoconsumo y almacenamiento. "Esta presencia no es simbólica, es la prueba de que estamos ante un problema que afecta al conjunto de la isla: al sector público, al tejido económico y al proceso de transición energética", ha agregado.

En este sentido, Morales ha explicado que tanto el tejido empresarial como las diferentes administraciones han cumplido y merecen una ampliación, ya que la reducción de plazos no es responsabilidad de quienes están ejecutando los proyectos, sino de los retrasos de gestión de la convocatoria.

Proyectos en riesgo

Entre las iniciativas en riesgo en la Isla, hay más de 30 millones en proyectos insulares del Cabildo; más de 20 actuaciones públicas ya licitadas o en ejecución; proyectos municipales que suman 5,7 millones de euros; o inversiones privadas superiores a 50 millones entre industrias, plantas de autoconsumo, hoteles, empresas de gestión de agua y comunidades energéticas ciudadanas e industriales.

"Este problema no es exclusivo de Gran Canaria. Por ejemplo, la Comunidad Energética Local El Rosario Solar, con 5 MW, 3 MWh de almacenamiento y más de 12 millones de presupuesto, también se encuentra comprometida", ha puntualizado el presidente Antonio Morales.

Como propuesta, el presidente insular plantea "que se aplique el mismo mecanismo que el IDAE (Institutoi para la Diversificación y Ahorro de la Energía) ya ha utilizado en otras convocatorias estatales", es decir, que los proyectos no pierdan la subvención si esta está concedida y el gasto comprometido antes de junio de 2026, aunque las obras puedan terminarse durante 2027 y 2028, siempre con cuentas separadas para evitar duplicidades. "No es un problema jurídico: es una decisión política. No adaptar estos plazos en Canarias, que es un territorio ultraperiférico, con mayores costes logísticos y mayores tiempos de suministro, no tendría justificación técnica ni económica", ha insistido Morales.

Empatía con Canarias

Por su parte, el consejero Raúl García Brink también ha subrayado que "Canarias y Gran Canaria han cumplido presentando multitud de iniciativas a esta convocatoria de Estrategia de Energía Sostenible en Islas. El Cabildo, el sector privado, nuestras empresas y nuestras comunidades energéticas no vamos a poder llevar a cabo los últimos proyectos de esta convocatoria. Calculamos una pérdida de aproximadamente 100 millones de euros".

"Exigimos al Estado que tenga empatía ultraperiférica, empatía con Canarias. Estos proyectos son clave para la transición energética de la isla y desde aquí exigimos que hagan exactamente lo mismo que han hecho con los proyectos del Ministerio, que es ampliar los plazos hasta el año 2028. No entendemos por qué sus proyectos sí son ampliables y, en cambio, los nuestros, que dependen exactamente de la misma institución del IDAE, no pueden ser ampliados", ha concluido Brink.