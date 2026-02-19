Gloria Betancort, monja dominica en Guía: "Guía necesita que la gente vuelva a la calle, pero nos entretenemos en construcciones"

¿Qué ha querido plasmar en su libro 'Melodías del camino'?

Pues el camino de mi vida. Que no siempre ha sido fácil y a veces pedregoso. Pero sobre todo que al final descubres que ha sido un camino bueno.

Aunque parece un relato personal, ¿es también una crónica de Guía?

Sí. Lo he escrito porque estoy agradecida a la vida, sobre todo al pueblo que me dio mucho desde mi infancia. Ahí coseché mucho, porque mis padres eran majoreros y se enraizaron en Guía. Yo nací en la calle Pérez Galdós, y mis hermanos, salvo el mayor que nació en Anzo.

Y como religiosa, ¿qué cree que ha aportado a Guía?

Yo me he brindado en alma, vida y corazón al pueblo. Sobre todo, desde el principio le dije a mi congregación que si podía estar en una escuela pública para mí era lo más gratificante. Y nos lo permitieron. Por lo más que trabajé ahí fue por los valores. En aquel momento se podía. En una sociedad tan laica, no se puede estar hablando de Jesucristo, así. Pero, sí el ejemplo y los valores que llevaban. Y a lo largo del camino he descubierto que verdaderamente valió la pena. Esas chicas y chicos con los que trabajé son importantes ahora en la sociedad y en la vida. Precisamente, una de las cosas por la que escribo el libro es por agradecer todo lo que mis alumnos, los grupos Scouts, los grupos juveniles me regalaron.

Portada del libro. / LP / DLP

¿Qué supuso el movimiento Scouts para la época?

Empecé en el escultismo en Madrid. Me pusieron en un colegio de niñas de militares de alto rango y encontré que estaban muy metidas en su historia. Luego lo traje al pueblo. La verdad es que el escultismo dio muchos valores, y a mí me regaló mucha vida esa naturaleza y lo que ellos aportaban. Recuerdo que Carmensa 'la de la tienda' me decía que cuando nos íbamos de campamento no quedaban niños en Guía. Era un entusiasmo tan grande lo que aportaban los chicos.

Grupo de Scouts de Guía en Fuerteventura en 1988. / LP / DLP

¿Cuántos jóvenes pudieron pasar por ahí?

Los campamentos eran de hasta 200 niños, porque se agregaban de Las Palmas, Arucas, Moya... Teníamos grupitos muy buenos. La amistad que se forjaba entre ellos era tremenda y ha llegado hasta ahora.

El libro también recoge poesía y literatura. ¿Es parte de su trayectoria vital?

Ahora que llega la tarde de mi vida he buscado sitios en los que enriquecerme. Estoy en dos coros, el de Guía y Gáldar. Y el taller de escritura, con Santiago Gil, me aportó mucho, pero también con los alumnos. Eso me fue entusiasmando. Las claves que te daban ahí las cogías; y realmente eran los sentimientos, mi memoria, lo que me hicieron hacer un poco de literatura. Que se lo dedico a personajes de Guía, a Néstor Álamo, Mara, Rivero.

Como religiosa dominica, ¿no le da pena la desaparición de la congregación en Guía?

Penísima. Nosotros la mantuvimos, Benita y yo, hasta que pudimos. Ella murió. Y bueno, a veces las formas de pensar son distintas. Siempre he dicho que si no estás metido entre la gente no puedes hablar de Dios. Lo que decía el papa Francisco: una iglesia en salida, no una iglesia metida. Estudié en Madrid y Manolo Alemán, en Teología, me abrió mucho las puertas de una iglesia más llana. Pero cuando alguien superior decide...

Afecta tanto a la congregación, como a la pérdida de la sede.

Hay un movimiento de la asociación Bruno Quintana y otros que han luchado para que no se tire la capilla y la conviertan por ejemplo en una biblioteca. La Universidad Fernando Pessoa lo va a respetar, con el frontis, las habitaciones de fuera y la capilla y supongo que el salón que está debajo. Me da pena.

Grupo Scouts en la iglesia, con Madre Gloria en el centro. / LP / DLP

También habla en el libro de un pequeño sinsabor, sobre todo con las habladurías. ¿Qué le pasó?

Cuando se levantó el pueblo en contra de las decisiones me culparon a mí. Pero en la vida voy relativizando. Supongo que hay gente en la congregación que me quiere un montón y otra que no está conmigo. Y yo quiero ser muy fiel a Dios.

Con sus valores y experiencia, ¿qué le gustaría aportar para que Guía tenga un futuro mejor?

Me da pena como está el pueblo. Hay que devolverle lo que fue, porque fue algo grandioso en lo cultural, de diversión. Guía tenía una vida muy fuerte. Poco a poco se ha ido desmejorando. Nos entretenemos más en lo que construimos que en buscar cómo agregar a la gente, y que esté más contenta. En mis recuerdos siempre sale el tabladillo con los músicos, la plaza aquella llena. Hay mucha historia ahí.

¿Qué mensaje quiere dejar con el libro?

Este libro es un regalo al pueblo que me vio nacer, la calle era mi segunda casa. Y expresar que, a pesar de las dificultades de la vida, hay que buscar los regalos que nos ofrece. Eso es lo que a mí me ha pasado. Al final, los regalos que la vida me ha dado, son más importantes que los fracasos que me han dado las personas.