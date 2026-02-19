Así han quedado los retablos de la Basílica del Pino de Teror con la ayuda de la UD Las Palmas

La Basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror ha recuperado los retablos de San José y del Sagrado Corazón de Jesús con una aportación total de 180.000 euros por parte de la UD Las Palmas, a través de su fundación, para la conservación del templo. La restauración del retablo de San José finalizó en enero de 2025 y, con la reciente conclusión de los trabajos en el retablo del Sagrado Corazón de Jesús, trabajos realizados por los restauradores Cinta Guimerans Ferradás y Francisco Díaz Guerra, la Basílica del Pino recupera plenamente dos piezas de gran valor artístico, histórico y devocional, que presentaban un importante deterioro debido al paso del tiempo y a las condiciones ambientales.

El consejo de administración de la UD Las Palmas, encabezado por su presidente, Miguel Ángel Ramírez, el vicepresidente, Nicolás Ortega, y los consejeros Rafael Méndez y Carla Ramírez, visitaron ayer la Basílica para contemplar los trabajos realizados, junto al rector del templo, Jorge Martín de la Coba, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos.

Jorge Martín de la Coba, párroco de Teror y rector de la Basílica del Pino indicó que esta colaboración surgió "en la visita del equipo tras el ascenso, el presidente de la UD Las Palmas anunció su disposición a colaborar con todo el mantenimiento y conversación de la Basílica, le dijimos cuáles eran nuestros retos, que en aquel momento eran los retablos". "Los retablos han tenido un trabajo de conservación y restauración, de devolverles la pintura y el pan de oro. Se ha vuelto a recuperar las ornacinas en su estado original y ahora se trata de conservarlo y que dure muchos años más", añadió. Sobre la colaboración entre ambas instituciones, resaltó: "La relación con la UD Las Palmas siempre ha sido muy buena y fraternal, con mucha unión. La UD Las Palmas siempre ha estado disponible para que este santuario sea un referente".

Miguel Á. Ramírez y José Mazuelos junto a sus equipos en el templo. / LP/DLP

Por su parte, José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias, mostró su agradecimiento "a la UD Las Palmas y a su presidente con esta cooperación. El corazón de Gran Canaria está aquí. Espero que pronto pueda venir el ascenso de la UD Las Palmas y que en el santuario se manifieste también esa alegría que genera también nuestro fútbol".

Una UD que forma parte de la cultura de Gran Canaria

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, indicó que "la UD Las Palmas forma parte de la cultura de nuestra tierra y muchísimo más importante todavía lo que significa la virgen del Pino en nuestra cultura. La UD Las Palmas destina todos los años más de siete millones de euros de su presupuesto a la fundación, para hacer obras sociales, personas desfavorecidas, equipos de fútbol que se preocupan que los niños no estén tirados en las calles, en el Banco de Alimentos, en San Juan de Dios y cómo no iba a ser de otra manera con la Basílica".

Añadió que "es tradición que todos los años vengamos, porque veneramos a nuestra virgen del Pino y nos reconforta antes de empezar la temporada que nos vea pasar por delante de ella. Siempre en los momentos difíciles está presente, de hecho la tenemos en la entrada del vestuario. En una de esas visitas, después del último ascenso, estaba la necesidad de reparar esos retablos, que ya el Gobierno de Canarias se comprometió realizar una parte y quedaba otra, la UD Las Palmas no dudó ni un segundo".

"Seguiremos aportando en las necesidades que la Basílica y la Virgen del Pino necesiten. Tenemos una responsabilidad social que tenemos que cumplir, porque nuestra gente nos necesita. Cuando una empresa como la nuestra tiene el presupuesto que tiene, todo no se puede destinar a que la pelota entre. Tenemos una responsabilidad social que debemos cubrir y la UD Las Palmas está a la altura de las circunstancias", finalizó.