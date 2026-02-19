Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Doctor Negrín premia las mejores investigaciones sanitarias de Canarias

El Hospital Universitario de Gran Canaria reconoce a enfermeros, médicos, biólogos, veterinarios y otros profesionales del sector

Foto de familia tras el acto de entrega de premios.

Foto de familia tras el acto de entrega de premios. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín entregó ayer sus Premios Anuales de Investigación Sanitaria, dirigidos a profesionales del sector como enfermeros, médicos, biólogos, farmacéuticos, químicos, físicos, veterinarios, matemáticos o ingenieros vinculados al centro. Esta iniciativa busca fomentar la investigación biomédica traslacional, incentivar a los más jóvenes a escribir y publicar artículos científicos y reconocer al personal y a los investigadores que mantienen una actividad científica en el Negrín.

En el acto, que cuenta con la colaboración de la Fundación Juan Negrín y de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), han estado presentes el presidente de la Fundación Juan Negrín, José Medina, el subdirector de Planificación Estratégica, Calidad, Docencia e Investigación, Gorka Arcarazo y el responsable de la Unidad de Investigación, Bernardino Clavo.

En la categoría de enfermería, el primer premio ha ido a parar al equipo de Amando Márquez Sixto, del servicio de Neumología. En concreto, se premia su trabajo sobre la disfagia orofaríngea, en el que han participado Javier Navarro-Esteva, Lucía Yomara Batista-Guerra, David Simón-Bautista y Felipe Rodríguez-de Castro.

Resistencia a los antimicrobianos

En la categoría de residentes, el ganador del primer premio es el equipo de Nerea C. Rosales-González, del servicio de Medicina Interna, por su investigación sobre la prevalencia, resistencia a los antimicrobianos y linajes genéticos de la bacteria del estafilococo áureo. En él participaron también Margarita González-Martín, Idris Nasir Abdullahi, María Teresa Tejedor-Junco, Javier Latorre-Fernández y Carmen Torres.

El segundo premio en esta misma área ha sido para el equipo de Samantha Ortega-Hernández, del servicio de Medicina Interna, del que también formaron parte Sonia González-Sosa, Alicia Conde-Martel, Joan Carles Trullàs, Pau Llàcer, José Pérez-Silvestre, José Carlos Arévalo-Lorido, Jesús Casado, Francesc Formiga, Luis Manzano, Noel Lorenzo-Villalba y Manuel Montero-Pérez-Barquero. Su investigación versa sobre el impacto de las estatinas, unos medicamentos recetados para reducir el colesterol malo, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.

Neumonía adquirida

El primer premio de investigación básica ha sido para el equipo de Carlos Rodríguez Gallego, del servicio de inmunología con la participación de varios servicios. Su trabajo se centra en la asociación del genoma completo de adultos con neumonía adquirida en la comunidad. Los autores son Eva Suárez-Pajes, Itahisa Marcelino-Rodriguez, Elisa Hernández Brito, Silvia Gonzalez-Barbuzano, Melody Ramirez-Falcon, Eva Tosco-Herrera, Luis A. Rubio-Rodríguez, María Luisa Briones, Olga Rajas, Luis Borderías, Jose Ferreres, Antoni Payeras, Leonardo Lorente, Javier Aspa Jose M. Lorenzo Salazar, José Manuel Valencia-Gallardo, Nieves Carbonell, Jorge L. Freixinet, Felipe Rodríguez de Castro, Jordi Solé Violán, Carlos Flores y Carlos Rodríguez-Gallego.

El Negrín ha premiado en la categoría de investigación clínica al equipo de Carlos Rodríguez Gallego, del servicio de Inmunología, por su trabajo sobre la Enfermedad relacionada con IgG4 y malignidad de células B debido a una variante de ganancia de función de IKZF1. En el trabajo colaboraron también Blanca García-Solís, María Tapia-Torres, Ana García-Soidán, Elisa Hernández-Brito, María Teresa Martínez-Saavedra, José M Lorenzo-Salazar, Sonia García-Hernández, Ana Van Den Rym, Karan Mayani, José Vicente Govantes-Rodríguez, Adrian Gervais, Paul Bastard, Anne Puel, Jean-Laurent Casanova, Carlos Flores, Rebeca Pérez de Diego y Carlos Rodríguez-Gallego.

Por otro lado, el segundo premio va para el equipo de Sonia González-Sosa, del servicio de Medicina Interna, junto a Pablo Santana-Vega, Alba Rodríguez-Quintana, Jose A Rodríguez-González, José M García-Vallejo, Alicia Puente-Fernández y Alicia Conde-Martel. La investigación trata sobre el estado nutricional de pacientes ambulatorios muy ancianos con insuficiencia cardíaca.

TEMAS

