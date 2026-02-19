Nuevo Plan Integral para evitar atascos y desbordamientos en la Red de Saneamiento de Guía

El Ayuntamiento de Guía pone en marcha el Plan de Mantenimiento Integral de la Red de Saneamiento para mejorar la capacidad de respuesta del sistema y evitar atascos y desbordamientos, especialmente en los periodos de lluvias cuando el servicio soporta una mayor presión y riesgo de incidencias. A partir de este momento, el plan se comenzará a desarrollar de manera sistemática y continuada.

Se trata de una prestación recogida en el contrato del servicio de abasto municipal que hasta ahora no se había ejecutado de forma completa. Desde el Consistorio señalan que este plan permitirá minimizar los atascos, evitar desbordamientos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Asimismo, además de esta actuación que pretende mejorar la red de saneamiento, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración vecinal para evitar arrojar toallitas y otros residuos no biodegradables al inodoro Estos son materiales que generan graves daños en el servicio y en las estaciones de bombeo, ya que provocan atascos, averías, además de un coste económico y ambiental elevado. «Es necesario un uso responsable de la red que, unido al nuevo plan de mantenimiento preventivo, permitirá mejorar notablemente el funcionamiento del sistema de saneamiento en todo el municipio», apunta el concejal de Urbanismo, Aguas y Saneamiento, José Manuel Santana.