Detenida la dueña de la agencia del sur de Gran Canaria que dejó sin viajes a los Indianos a decenas de personas

La Policía Nacional ha detenido este 18 de febrero a B.M.A.P, la dueña de la agencia de viajes Aray Tours S.L., por un presunto delito de estafa. El operativo se ha producido durante el mediodía en la vía pública, cerca de su domicilio ubicado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y este 20 de febrero pasa a disposición judicial.

Los agentes han recibido un goteo de una veintena de denuncias durante este mes por unos vuelos a la fiesta de los Indianos en La Palma programados entre el 13 y el 17 de febrero que nunca se llevaron a cabo a pesar de que se abonaron los importes, aproximadamente de unos 500 euros por persona.

No es la primera vez que la responsable de la empresa situada en el centro comercial de San Fernando es acusada de estafa; de hecho, hace meses fue detenida por motivos similares. De forma paralela, el pasado día 9 la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó reabrir la investigación por otra presunta estafa vinculada a la cancelación de varios cruceros por el Mediterráneo contratados a esa misma empresa del sur de Gran Canaria en 2023. Los perjudicados abonaron cantidades que oscilaban entre los 2.880 y los 4.560 euros por persona, pero la travesía jamás se realizó.

Los afectados han recibido la noticia de la detención con alivio y alegría, agregando que no esperaban que se produjese tan pronto. Los perjudicados, tanto de los cruceros como de los viajes a los Indianos en La Palma, han contactado entre sí y han conformado un grupo de WhatsApp en el que hay alrededor de 70 personas para intercambiar información sobre sus malas experiencias con la agencia de viajes y organizar posibles acciones legales.

Al menos una treintena de clientes han asegurado haber contratado paquetes completos, es decir, vuelos, estancia y traslados, con meses de antelación, pero la agencia no facilitó billetes ni documentación válida para garantizar el viaje a la popular fiesta carnavalera.

Uno de los casos más representativos corresponde a un grupo de amigas que organizó el viaje desde agosto del año pasado y llegó a abonar más de 3.000 euros en total. Según su relato, la responsable de la agencia garantizaba que las plazas aéreas estaban aseguradas y mantenía un trato cercano que generó confianza.

Sin embargo, en enero comenzaron las sospechas al comprobar directamente con las aerolíneas que no existían reservas a su nombre, pese a que la empresa había facilitado códigos supuestamente válidos. Los afectados también criticaron que la oficina permaneciera cerrada cuando acudían a solicitar explicaciones.

(Seguirá ampliación).