Procesado por delito sexual Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda y exalcalde de San Mateo

El titular del juzgado número 3 de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha procesado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual al exalcalde de San Mateo Antonio Ortega, que hoy es director del Instituto Canario de la Vivienda.

El auto de procesamiento, según informa Canariasahora, fue dictado el pasado 6 de febrero y supone el fin de la instrucción iniciada en 2022 por una denuncia presentada por una joven sobre unos hechos ocurridos en el verano de 2017. Ortega aún puede recurrir el auto, pero de rechazarse el recurso podría acabar sentado en el banquillo.

El juez también ha impuesto una fianza de 125.000 euros al demandado, con embargo de bienes en caso de impago, para cubrir una posible indemnización a la denunciante, en caso de condena.

Dolor en la muñeca

Los hechos que han motivado el procesamiento se produjeron en 2017 en la casa de Ortega, por entonces alcalde de San Mateo, cargo al que había accedido en 2011 con mayoría absoluta con el partido Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), organización que en 2023 concurrió a las elecciones con CC. La joven acudió a que le aliviara un dolor en la muñeca. Siempre según su relato, Ortega la llevó a su despacho y tras masajearle las muñecas y el brazo, le tocó los pechos y otras partes íntimas, a pesar de su resistencia.

Noticias relacionadas

La víctima consiguió huir y días después él le preguntó cuándo volvería a su casa para darle otro masaje. Tras meses y años de angustia, la mujer finalmente acudió a denunciar ante la Policía Nacional en 2022.