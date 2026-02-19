Rosario Correa, portavoz de Salvar Chira-Soria: «El centro de la transición energética debería ser la ciudadanía»

Presenta una obra sobre el origen de la plataforma. Ya son más de seis años.

Presentamos un libro que recoge toda la historia de la plataforma desde los inicios. Hay una parte en la que se explican los valores etnográficos, hidrográficos y naturales de la cuenca del barranco de Arguineguín, otra que recoge de qué trata el proyecto y otra que reúne todas las acciones que ha llevado a cabo la plataforma. Este libro es la primera parte, porque el proyecto empezó en el 2021 a ejecutarse y todavía falta muchísimo. La segunda parte esperamos que sea cuando esto acabe y podamos ver cuál ha sido el coste ambiental real.

¿Por qué deciden publicar el libro ahora?

Ojalá hubiésemos podido hacerlo antes, entre la primera y segunda manifestación, pero somos los que somos y tenemos los medios que tenemos. Somos catorce personas comprometidas que trabajamos por conciencia para saber qué tierra vamos a dejar a nuestros nietos.

¿Qué papel cree que ha tenido la plataforma estos años?

La plataforma no es de nadie, pero a la vez es de todos. Ha sido un movimiento que ha provocado una respuesta muy importante. A pesar de que se nos ha vetado en muchos medios, hemos convocado tres grandes manifestaciones con miles de personas y colectivos. Ya era evidente que había una opinión contraria a este proyecto a pesar de que no había sido posible un debate entre la sociedad civil y las instituciones al respecto.

¿A qué se refiere con que no ha habido un debate público?

El debate solo se generó por parte de las instituciones, entre ellas y con las empresas y los profesionales del sector. Quedaba excluida la voz de la ciudadanía y de los colectivos ecologistas. No se trata de convencer, se trata de dar datos e información verídica para que cada persona libremente se posicione, sin estar alineada ni manipulada.

¿Cuál es la principal crítica del colectivo a la central?

No hacemos un rechazo a las renovables. Lo que cuestionamos es la planificación. Un proyecto no puede presentarse como sostenible si invade espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000. ¿Cómo vamos a apostar por las energías renovables si por una lado protegemos la naturaleza y, por otro, la estamos agrediendo? Eso no se sostiene. Hoy en día las administraciones están bombardeando con proyectos sostenibles que realmente no lo son. Eso se llama lavado verde, el greenwashing, que lo único que hace es justificar el destrozo que está ocurriendo en nuestro territorio. Este proyecto es un experimento que nos va a costar muchísimo dinero, además del coste ambiental.

¿Por qué consideran que se trata de un experimento?

Gran Canaria va a ser el laboratorio y la isla elegida para experimentar. Es la primera vez que Red Eléctrica construye una central hidroeléctrica, no es lo suyo. Las decisiones se están tomando más por intereses económicos que por planificación del territorio.

En este punto, ¿qué reclama ahora la plataforma?

Que se abra un debate sereno entre instituciones, colectivos y ciudadanía. No hay que tener miedo a discrepar; tenemos que acercar posturas. El centro de la transición energética deberían ser los ciudadanos, como dice el Pacto Verde Europeo, y aquí se está colocando en el centro a las grandes empresas.

¿Qué mensaje lanzaría a la ciudadanía?

Creo que ha habido un despertar, todo ello porque a pesar de tener más medios que nunca, Canarias no avanza y la sociedad civil se ha dado cuenta. La riqueza del turismo no llega a la ciudadanía. Tenemos que ser responsables, por una parte, con acceso verídico a la información y, por otra, acercar posturas. Somos custodios del territorio y no estamos siendo escuchados.