Así será el festival 'La Movida' en Maspalomas: diez horas de música, diversión y tributos a Seguridad Social y Hombres G

El Ocean Club Maspalomas acogerá este 5 de abril 'La Movida', un festival musical y social que promete convertirse en una de las citas más destacadas de la primavera en el sur de Gran Canaria. Diez horas de música ininterrumpida, desde las 12:00 hasta las 22:00, llenarán el recinto de energía, nostalgia y diversión para todos los públicos.

El evento contará con la participación de la mítica banda Seguridad Social, símbolo del pop rock español, junto a Los Coquillos, Los Lola y Tribu G, tributo a Hombres G. Además, el speaker Toni Bob y dj Julián pondrán ritmo y animación durante toda la jornada.

Organizado por JBM Events, 'La Movida' no será solo un concierto: el festival convertirá el Ocean Club en un punto de encuentro generacional. Habrá zona gastronómica, zona infantil y múltiples sorpresas, diseñadas para que grandes y pequeños disfruten por igual.

Las entradas ya están a la venta por 15 euros, con una promoción especial para las primeras 500 localidades. Este evento se presenta como una oportunidad para revivir la energía de los clásicos del pop rock español, disfrutar de tributos vibrantes y vivir una experiencia musical completa.