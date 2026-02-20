La ampliación de la GC-1 a su paso por Telde arrancará antes del verano con una inversión de 10 millones y la reapertura anticipada de La Pardilla

Las obras destinadas a aliviar la congestión de la GC-1 a su paso por Telde podrían comenzar antes del verano. El proyecto contempla además la reapertura anticipada del acceso al barrio de La Pardilla, que permanece cerrado en la actualidad. Está previsto que este enlace vuelva a estar operativo antes de la finalización de las obras, cuyo plazo de ejecución será de aproximadamente 12 meses. La actuación principal consistirá en la habilitación de un cuarto carril para mejorar la fluidez del tráfico. En sentido norte la nueva vía se extenderá a lo largo de un kilómetro, desde la gasolinera situada en el área comercial de La Estrella hasta la salida de la zona comercial de Bocabarranco. En sentido sur, la ampliación abarcará un tramo de 600 metros en el entorno de los accesos de entrada y salida al barrio de La Pardilla.

El plazo para la presentación de ofertas, tanto para la ejecución de la obra como para el contrato de control y vigilancia, ya ha finalizado y aunque la mesa de contratación aún no se ha reunido para proceder a la apertura y valoración de las propuestas, son varias las empresas que han concurrido al proceso. El presupuesto base de licitación asciende a 10 millones de euros y los trabajos se desarrollarán mediante entregas parciales, especialmente en el tramo colindante con el barrio de La Pardilla. Con esta planificación se pretende reducir en la medida de lo posible los problemas de colapso circulatorio que vienen sufriendo los vecinos de la zona desde hace años.

Evitar el efecto embudo

La presentación de la primera fase del proyecto tuvo lugar en la Casa Condal de Telde en la mañana de este viernes. El acto contó con la participación del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien subrayó que “el acceso de los vecinos a La Pardilla se recuperará de una forma mucho más segura y anticipada”. El consejero destacó además que la actuación no solo busca aliviar el tráfico que afecta a los residentes de la zona, sino también evitar el “efecto embudo” que se produce en este tramo de la GC-1 a su paso por Telde. En la actualidad, por este punto circulan aproximadamente 163.000 vehículos al día, lo que lo convierte en uno de los enclaves con mayor intensidad de tráfico de la isla.

En el acto también estuvieron presentes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo; el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa; así como el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña.

Habrá ampliación.