Antonio González, Pedro Pérez y Juan Elías: los brazos que miman el pinar

«Los Pinos Canarios de Plata 2026 se convierten en un emotivo homenaje a quienes han dejado huella en el corazón de Artenara. El pino canario, firme y resistente frente al viento y al tiempo, representa la fortaleza, la constancia y el amor por la tierra. Así son también las personas homenajeadas: mujeres y hombres cuyo esfuerzo silencioso, compromiso social y entrega desinteresada han contribuido al crecimiento cultural, social y humano del municipio». Este es motivo central por el que se han consolidado estos premios, que se entregan este domingo.

El Ayuntamiento de Artenara resalta que biografías de los galardonados en esta edición «no son solo relatos de trayectorias personales; son historias de vocación, sacrificio y cariño por el pueblo. Son vidas tejidas con trabajo, solidaridad y valores que han inspirado a generaciones».

Antonio González Quintana

Conocido por Ñico, nació el 5 de diciembre de 1959 en el barrio de Mojones, donde vivió su infancia. Antonio González comienza su etapa laboral en Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) el 22 diciembre de 1975 en tareas de repoblación forestal en Carreño-Tirma.

En 1988 pasa a formar parte de la plantilla de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y en 1999 se integra en el Cabildo de Gran Canaria como operario de viveros, donde permanece hasta su jubilación en 2025. En las campañas de incendios daba apoyo a las cuadrillas como conductor de vehículos antiincendios y en los retenes.

En su biografía se detalla que es el segundo de cuatro hermanos nacidos del matrimonio entre Antonio González Herrera y Cándida Quintana Martín, vecinos del citado pago de Acusa. Realiza los estudios de primaria en la escuela Acusa Seca, La Vega de Acusa y Artenara. Se casó con Cristina Jiménez Mendoza en 27 de diciembre de 1986, matrimonio del cual nacieron dos hijos, Samuel y Borja, fija su residencia familiar en el barrio de Mojones.

Pedro Pérez Díaz

Nació el 29 de junio de 1960 en El Tablado y vivió su infancia entre ese barrio y Artenara. En el año 2002 forma parte de la Unidad Operativa Fuegos Forestales (UOFF) equipo Presa Helitransportada, como operario especialista en incendios forestales. Allí permanece hasta su jubilación en 2025.

Participa en la extinción de los diferentes incendios acaecidos en la isla de La Palma, como también en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Gomera. En 2019 Pedro Pérez recibe la medalla al mérito de Protección Civil y la Insignia de Oro del Municipio de Artenara junto a los compañeros del equipo Presa.

Es el cuarto de cinco hermanos, nacidos del matrimonio entre Manuel Pérez Vega y Juana Díaz Santana, vecinos del barrio de Chajunco. Realiza los estudios de primaria en la escuela del Tablado-Juncalillo. Casado con María del Pino Rodríguez Rodríguez en 1992, matrimonio del cual nacieron dos hijas, Beatriz y Victoria, fija su residencia familiar en el barrio de Chajunco.

Juan Elías Rodríguez Vega

Nació el 16 de abril de 1964 en Juncalillo de Gáldar, donde vivió su infancia. Es el octavo de nueve hermanos nacidos del matrimonio entre Juan Rodríguez Velázquez y Ángela Vega Díaz. Realiza los estudios de primaria en la escuela de la plaza de Juncalillo.

Al igual que Ñico, Juan Elías Rodríguez comienza su trayectoria profesional en el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), cuando las competencias estaban en Madrid, en el verano de 1981 en tareas de repoblación forestal. En 1988 pasa a formar parte de la plantilla de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias con las transferencias de servicios públicos y en 1999 se delega al Cabildo de Gran Canaria con la misma categoría.

En 2002 forma parte de la UOFF (Unidad Operativa Fuegos Forestales) del equipo Presa Helitransportada, como operario especialista en incendios forestales, en la que permanece hasta su jubilación en 2023.

Participa en la extinción de los diferentes incendios que ha sufrido en estos años Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En 2019 se le entrega la medalla al mérito de Protección Civil y la Insignia de Oro del Municipio de Artenara junto a los compañeros del Equipo Presa. Y ahora se le distingue con este otro reconocimiento de los Pinos Canarios de Plata. Además, formó parte del equipo regional de fútbol de la Unión Deportiva Artenara durante diez temporadas (entre los años 80-90).

Se casó en 1993 con María Rosa Navarro Moreno, matrimonio del cual nacieron dos hijos, Juan Elías y José María, y fijaron su residencia familiar en el municipio de Firgas.

El pregoncillo de Morales el domingo

El acto de entrega de reconocimientos tendrá lugar este domingo, tras la misa de las 12 horas y la posterior procesión por las calles principales del pueblo con la imagen del santo San Matías.

A las 13.30 horas tendrá lugar en el Centro Cultural Cronista José Antonio Luján Henríquez de Artenara la lectura del pregoncillo de los pinares a cargo del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

A continuación será el acto institucional de homenaje en reconocimiento por la labor desarrollada por el medio ambiente con los Pino Canario de Plata 2026 a Pedro Pérez, Antonio González (Ñico) y Juan Elías Rodríguez. A su vez, se entregará la Insignia de oro del municipio al Cabildo de Gran Canaria.

A las 15.00 horas será el brindis para los asistentes en la Alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera, y baile a con el grupo musical Buena Onda.

El acto tiene lugar dentro de las Fiestas Patronales en honor al Apóstol San Matías en Artenara, en unas celebraciones que «son mucho más que una tradición en el calendario; son el latido vivo de un pueblo que honra su historia, su fe y sus raíces más profundas», según los responsables municipales.